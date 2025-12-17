कोल्हापूर

Kolhapur Lake : गायरान आणि पाझर तलाव धोक्यात; “आमचा तलाव वाचलाच पाहिजे” म्हणत पिंपळगाव ग्रामस्थांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

Pimpalgaon villagers protest : सांडपाण्यामुळे विहिरी व शेतजमिनी प्रदूषित होण्याचा धोका; पर्यावरणीय परिणामांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष, गायरानावर प्रकल्प झाल्यास पाझर तलावाच्या पाणलोट क्षेत्राला मोठा फटका बसणार असल्याची ग्रामस्थांची भीती
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : पिंपळगाव (ता. कागल) येथील गायरान जमीन शासकीय होमिओपॅथिक महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी देण्यात येणार असल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. या निर्णयामुळे गायरान जमीन तसेच तेथील पाझर तलाव बाधित होणार असून ग्रामस्थांना त्याचे मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे.

