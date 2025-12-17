Kolhapur Lake : गायरान आणि पाझर तलाव धोक्यात; “आमचा तलाव वाचलाच पाहिजे” म्हणत पिंपळगाव ग्रामस्थांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

कोल्हापूर : पिंपळगाव (ता. कागल) येथील गायरान जमीन शासकीय होमिओपॅथिक महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी देण्यात येणार असल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. या निर्णयामुळे गायरान जमीन तसेच तेथील पाझर तलाव बाधित होणार असून ग्रामस्थांना त्याचे मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. .त्यामुळे आमची गायरान जमीन आणि पाझर तलाव वाचलाच पाहिजे, अशी ठाम मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. या मागणीसाठी सोमवारी ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांनी हे निवेदन स्वीकारले..Kolhapur Politics : उमेदवारीचा पेच वाढला; शिंदे गट आणि काँग्रेसमध्ये इच्छुकांची भाऊगर्दी, नेते चिंतेत.दुपारी ग्रामस्थ मोर्चाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गेटवर आले. यावेळी त्यांनी शासनाच्या निर्णयाविरोधात घोषणा दिल्या. त्यानंतर ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले..निवेदनात म्हटले आहे की, ग्रामस्थांचा होमिओपॅथिक महाविद्यालय व रुग्णालयाला विरोध नाही. मात्र, या प्रकल्पासाठी गायरानाची जागा न घेता अन्य ठिकाणीची जागा द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. गायरान जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याने आता स्मशानभूमी, सौरऊर्जा प्रकल्प यांसारख्या सार्वजनिक गरजांसाठी आवश्यक जमीन गायरानाशिवाय उपलब्ध नाही..Pune Protest : लोकमान्यनगर पुनर्विकासातील अनिश्चिततेविरोधात नागरिकांचा संताप उसळला; “हक्काचं घर” वाचवण्यासाठी जोरदार आंदोलन!.वामध्ये पाझर तलाव असून त्याचे पाणी गायरान जमिनीमध्ये साठते. महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या बांधकामामुळे पाझर तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रात घट होणार आहे. तसेच बांधकामामुळे पाणी आजूबाजूच्या शेतजमिनीत पसरल्यास ही शेतजमीन सहा ते सात महिने पाण्याखाली राहण्याची शक्यता असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे..याशिवाय महाविद्यालयाच्या सांडपाण्यामुळे परिसरातील विहिरी व तलाव प्रदूषित होण्याचा धोका असल्याचेही ग्रामस्थांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे होमिओपॅथिक महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी अन्य जागा द्यावी आणि पिंपळगावचा पाझर तलाव व गायरान वाचविण्यात यावा. शिष्टमंडळामध्ये शाहू साखर कारखान्याचे संचालक सचिन मगदूम, राज कांबळे, विलास तेवलेकर, धनाजी तेवलेकर यांच्यासह महिलांचा सहभाग होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.