PM Jeevan Suraksha : प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा विमा योजनेचा एक रुपयाचा फायदा नाही अन् सर्व सामान्यांकडून २५ कोटीहून अधिक रक्कम वसूल

कोल्हापूर जिल्ह्यातील ५.९१ लाख खातेदारांच्या खात्यातून दरवर्षी ₹४३६ कपात होऊन सुमारे ₹२५.८० कोटी प्रीमियम जमा केला जातो, मात्र लाभार्थ्यांची आकडेवारी अस्पष्ट आहे.फक्त ११ लाभार्थ्यांना आतापर्यंत विमा रक्कम मिळाल्याचे स्पष्ट झाले असून, क्लेम प्रक्रियेबाबत जागरूकतेचा अभाव मोठ्या प्रमाणात दिसतो.पारदर्शकतेचा व माहितीचा अभाव ही या योजनेतील मुख्य अडचण असून, प्रशासनाने आकडेवारी सार्वजनिक करून मोफत जनजागृती शिबिरे आयोजित करावीत, अशी मागणी वाढली आहे..PM Jeevan Suraksha Bima Yojana : कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाच लाख ९१ हजार १९० खातेदारांचे प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा विमा योजनेंतर्गत वर्षाला प्रत्येकी ४३६ रुपये कपात करून घेतले जातात. ही योजना विमाधारकासाठी चांगली असली तरीही पैसे कपात झाल्यानंतर किंवा एखाद्या पात्र लाभार्थ्याने या योजनेतून लाभ कसा घ्यावा, याची माहितीच नाही. त्यामुळे वर्षाला केवळ पैसे कपात होतात; पण लाभ किती जणांना मिळाला, हा प्रश्न आहे. .कोल्हापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत किंवा सहकारी बँकेच्या खातेदारांच्या बँक खात्यांतून दरवर्षी 'प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा विमा योजने'च्या प्रीमियमसाठी कपात केली जाते. योजना लोकहिताची असली तरी कपातीनंतर प्रत्यक्षात किती जणांना लाभ मिळाला, क्लेम प्रक्रिया किती पारदर्शक आहे, हा मोठा प्रश्न आहे. प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा विमा ही केंद्र सरकारची अपघाती विमा योजना आहे. दरवर्षी खातेदाराच्या बँक खात्यातून आपोआप प्रीमियम कापला जातो..योजनेंतर्गत अपघाती मृत्यू किंवा पूर्ण अपंगत्व झाल्यास दोन लाख, तर अंशतः अपंगत्व झाल्यास एक लाख विमा लाभ मिळण्याची तरतूद आहे; परंतु समस्या अशी आहे की, खातेदारांच्या नकळत कपात होते; पण लाभ कसा घ्यायचा याची माहिती बहुतेकांना नाही. बँक अधिकारी फक्त 'ऑटो डेबिट झालंय' एवढंच सांगतात; पण क्लेम प्रक्रियेबाबत माहिती देण्यात उणीव आहे. जिल्हा स्तरावर किती प्रीमियम वसूल झाला आणि किती दावे मंजूर झाले, याची माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध नाही..Kolhapur Zilla Parishad : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे गणित बदलणार, सर्वोच्च न्यायालयाने चक्राकार पद्धतीसाठीची याचिका फेटाळली.राष्ट्रीय पातळीवर कोट्यवधी लोकांनी यामध्ये नोंदणी केली आहे; पण प्रत्यक्षात मंजूर क्लेमचे प्रमाण अत्यल्प आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात पाच लाख ९१ हजार १९० खातेदारांचे या विमा योजनेंतर्गत दरवर्षी सुमारे २५ कोटी ८० लाख रुपये कपात केले जातात. मात्र, लाभ घेणाऱ्यांची संख्या किती आहे, हे प्रशासनाकडून स्पष्ट होत नाही. ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना क्लेम कसा करायचा, कोणती कागदपत्रे लागतात, हे माहीतच नसल्याने हक्काचा पैसा मिळत नाही..'जनतेच्या सुरक्षेसाठी' सुरू केलेल्या या योजनेतून कोल्हापुरातील खातेदारांकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये कपात होतात. मात्र, किती जणांना हक्काचा विमा लाभ मिळाला, हे कोणालाच ठामपणे सांगता येत नाही. पारदर्शकता, माहितीचा अभाव आणि जनजागृतीचा अभाव हीच खरी अडचण आहे. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून यावर्षी ५४ हजार ४४७ खातेदारांचा विमा उतरवला आहे. तर यामध्ये ११ विमाधारकांना दोन लाख रुपयांप्रमाणे लाभ दिला आहे..कोल्हापूर जिल्हा सहकारी बँकेतून ५४ हजार ४७४ खातेदारांच्या खात्यांवरील रक्कम कपात केली आहे. यापैकी ११ जणांना लाभ दिला आहे. तर काहींना लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.- जी. एम. शिंदे, कार्यकारी संचालक, जिल्हा मध्यवर्ती बँकप्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातून पाच लाख ९१ हजार १९० खातेदारांचा विमा उतरवला आहे. प्रत्येक वर्षी ही रक्कम कपात करून घेतली जाते. जो लाभार्थी आहे, त्यांच्या वारसांनी संबंधित बँकेत अर्ज केल्यानंतर तो लाभ मिळण्यास सोयीचे ठरते. मात्र, जिल्ह्यातील एकूण किती लाभार्थी आहेत, याची माहिती घ्यावी लागेल.- मंगेश पवार, अग्रणी बँक अधिकारी.प्रक्रिया सुलभ होणार कधी?सरकारी यंत्रणा व बँकांनी तातडीने जिल्हानिहाय आकडेवारी सार्वजनिक करणे, लाभार्थ्यांना माहिती देणारे मोफत शिबिर आयोजित करणे, क्लेम प्रक्रियेतील विलंब कमी करण्याबाबत माहिती देणे आवश्यक आहे.क्लेम करण्याची प्रक्रियामृत्यू अथवा अपघात झाल्यास वारसांनी तत्काळ बँकेत कळवून क्लेम फॉर्म, मृत्यू प्रमाणपत्र, अपघात अहवाल आणि नॉमिनीचे खाते हा तपशील द्यावा लागतो. पडताळणी पूर्ण झाल्यावर विमा रक्कम खात्यात जमा केली जाते. पण, प्रत्यक्षात अनेकदा लाभार्थी बँकांच्या चकरा मारतात, अशी परिस्थिती आहे..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्नप्रश्न 1: प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा विमा योजना म्हणजे काय?उत्तर: ही केंद्र सरकारची अपघाती विमा योजना आहे. या योजनेत सहभागी खातेदाराचा अपघाती मृत्यू किंवा पूर्ण अपंगत्व झाल्यास ₹2 लाख, तर अंशतः अपंगत्व झाल्यास ₹1 लाख इतका विमा लाभ मिळतो.प्रश्न 2: या योजनेअंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यात किती खातेदार आहेत?उत्तर: कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे ५ लाख ९१ हजार १९० खातेदार या योजनेअंतर्गत समाविष्ट आहेत.प्रश्न 3: प्रीमियम म्हणून खात्यातून किती रक्कम कपात केली जाते?उत्तर: प्रत्येक खातेदाराच्या खात्यातून दरवर्षी ₹436 इतकी रक्कम कपात केली जाते.