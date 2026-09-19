कोल्हापूर

PM Kisan e-KYC : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! 'पीएम किसान'साठी 31 ऑक्टोबरची मुदत; ई-केवायसी, भूमी अभिलेख नोंद पूर्ण करणे आवश्यक, ताबडतोब करा 'हे' काम

PM Kisan 2026 Special Campaign in Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्यात पीएम किसान लाभासाठी २ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान विशेष मोहीम राबविली जाणार आहे.
PM Kisan 2026 Kolhapur farmers e-KYC Aadhaar bank linking

PM Kisan 2026 Kolhapur farmers e-KYC Aadhaar bank linking

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कुडित्रे (जि. कोल्हापूर) : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेचा नियमित हप्ता मिळविण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्यासाठी शासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली (PM Kisan 2026 Update) आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार २ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत कोल्हापूर जिल्ह्यात विशेष मोहीम राबविली जात आहे. या मुदतीत ज्या शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी, बँक खात्याशी आधार संलग्न करणे आणि भूमी अभिलेख नोंद पूर्ण होणार नाही, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

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