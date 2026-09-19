PM Kisan e-KYC : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! 'पीएम किसान'साठी 31 ऑक्टोबरची मुदत; ई-केवायसी, भूमी अभिलेख नोंद पूर्ण करणे आवश्यक, ताबडतोब करा 'हे' काम

कुडित्रे (जि. कोल्हापूर) : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेचा नियमित हप्ता मिळविण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्यासाठी शासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली (PM Kisan 2026 Update) आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार २ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत कोल्हापूर जिल्ह्यात विशेष मोहीम राबविली जात आहे. या मुदतीत ज्या शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी, बँक खात्याशी आधार संलग्न करणे आणि भूमी अभिलेख नोंद पूर्ण होणार नाही, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही..पीएम किसान योजनेंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) नियमित निधी वितरित केला जातो. मात्र, शासनाने वारंवार सूचना देऊनही अनेक शेतकऱ्यांच्या या अनिवार्य बाबी अद्याप प्रलंबित आहेत. या मोहिमेनंतरही ज्या लाभार्थ्यांकडून तांत्रिक बाबींची पूर्तता होणार नाही, त्यांचा लाभ थांबविण्यात येणार आहे. तसेच, त्यांना भविष्यात नव्याने नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे गावपातळीवर प्रलंबित लाभार्थ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करून विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे..शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करण्यासाठी स्वतः पीएम किसान पोर्टलवरून किंवा ‘पीएम किसान’ मोबाईल ॲपद्वारे फेस ऑथेंटिकेशनचा पर्याय उपलब्ध आहे. तसेच, जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रात’ (सीएससी) जाऊन बायोमेट्रिक पद्धतीनेही ई-केवायसी करता येईल..Maharashtra Rain Forecast : महाराष्ट्रात आज पावसाचा अंदाज; कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात येलो अलर्ट, अंदमानात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता.ज्यांचे बँक खाते आधार कार्डाशी जोडलेले नाही, त्यांनी संबंधित बँकेत जाऊन आधार लिंकिंग करावे किंवा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेत (आयपीपीबी) नवीन खाते उघडावे. भूमी अभिलेख नोंद प्रलंबित असल्यास तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा, तसेच सहायक कृषी अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकारी यांच्या सहकार्याने ॲग्रीस्टॅकअंतर्गत फार्मर आयडी सीएससी केंद्रातून काढून घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा कृषी अधीक्षक जालिंदर पांगरे यांनी केले आहे..जिल्ह्यातील कोणत्याही पात्र शेतकऱ्याचा लाभ केवळ तांत्रिक कारणांमुळे किंवा कागदपत्रांअभावी खंडित होऊ नये, यासाठी कृषी आणि महसूल विभाग कार्यरत आहे. प्रलंबित असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांनी ३१ ऑक्टोबरपूर्वी आपापल्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून योजनेचा नियमित लाभ सुरक्षित करावा.-डॉ. विजय राठोड, जिल्हाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.