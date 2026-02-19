कोल्हापूर

PM Kisan Maandhan Yojana : पेन्शनसाठी ९०० शेतकऱ्यांचीच नोंदणी; प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना; २८ पर्यंत मुदत

Farmer Pension : अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची महत्त्वाची ‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ असतानाही जिल्ह्यात केवळ ९०० शेतकऱ्यांनीच नोंदणी केली आहे. ६० वर्षांनंतर दरमहा ३ हजार रुपयांची पेन्शन देणाऱ्या या योजनेसाठी २८ फेब्रुवारी २०२६ ही अंतिम मुदत
- कुंडलिक पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
कुडित्रे : प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रतिमहिना सर्व पात्र अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दरमहा रक्कम ३००० रुपये निश्चित पेन्शन मिळेल.  योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची नोंदणी सुरू आहे.

