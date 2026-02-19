PM Kisan Maandhan Yojana : पेन्शनसाठी ९०० शेतकऱ्यांचीच नोंदणी; प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना; २८ पर्यंत मुदत

कुडित्रे : प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रतिमहिना सर्व पात्र अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दरमहा रक्कम ३००० रुपये निश्चित पेन्शन मिळेल. योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची नोंदणी सुरू आहे. .मात्र, योजनेसाठी जिल्ह्यातून केवळ ९०० शेतकऱ्यांनीच नोंदणी केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी २८ फेब्रुवारी अंतिम मुदत आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी नोंदणी करावी, असे आवाहन कृषी खात्याने केले आहे..Kolhapur Agriculture : दोन लाख शेतकरी ‘ॲग्रीस्टॅक’विना, जिल्ह्यात ६६.६ टक्के नोंदणी पूर्ण, अजूनही शेतकरी योजनांपासून वंचित.ही योजना ऐच्छिक व अंशदायी पेन्शन योजना असून, सर्व अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी नोंदणीसाठी पात्र आहेत. योजनेअंतर्गत मार्गदर्शक सूचनेनुसार १८ ते ४० वर्षे या वयोगटातील तसेच भू-अभिलेखांनुसार ज्या शेतक-यांच्या नावे २ हेक्टर पर्यंत लागवडीलायक क्षेत्र आहे. असे शेतकरी योजनेत सहभागी होण्यास पात्र आहेत.. ऐच्छिक व अंशदायी पेन्शन योजना असून मार्गदर्शक सूचनेनुसार पात्र शेतक-यांनी (अपात्रतेचे निकष लागू असलेले शेतकरी वगळून) त्यांच्या १८ ते ४० वयानुसार रक्कम ५५ रुपये ते २०० रुपयांपर्यंत वयाच्या ६० वर्षापर्यंत मासिक हप्ता भरावयाचा आहे. मासिक हप्त्याइतकीच रक्कम केंद्र शासन पेन्शन फंडामध्ये भरणार आहे. शेतक-यांना ६० वर्षे वयानंतर मासिक रक्कम ३००० रुपये पेन्शन मिळणार आहे..PM Kisan Scheme : शेतकऱ्यांच्या नजरा 'पीएम किसान' हप्त्याकडे; कधी जमा होणार 22 वा हप्ता? जिल्ह्यात चार लाखांहून अधिक लाभार्थी.या योजनेंतर्गत शेतक-यांनी सामाईक सुविधा केंद्रामार्फत https://www.pmkmy.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करावयाची आहे. नोंदणीसाठी लाभार्थी शेतकरी यांनी मार्गदर्शक सूचनेनुसार आवश्यक असणारी कागदपत्रे, आधारकार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, सामाईक सुविधा केंद्रात घेऊन जाणे आवश्यक आहे..दृष्टिक्षेपातअल्प व अत्यल्पभूधारकांसाठी योजना१८ ते ४० वयोगटाची मर्यादाजिल्ह्यात ९०० शेतकऱ्यांचे रजिस्ट्रेशनदोन हेक्टरपर्यंत क्षेत्र लागवड योग्य असावे..योजनांच्या लाभासाठी २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत आवश्यक बाबींची पूर्तता करून पात्र आणि इच्छुक शेतकऱ्यांनी आपली नोंदणी पूर्ण करावी. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या सहायक कृषी अधिकारी, उपकृषी अधिकारी, मंडल कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क करावा.- नामदेव परीट, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.