Vishalgad Case Update : वर्षभरापासून पोलिसांना सापडत नसलेला विशाळगड दंगलीतील मुख्य संशयित रवींद्र पडवळला अटक; तीन दिवसांची कोठडी

Vishalgad Kolhapur News : विशाळगड दंगलीमध्ये मुख्य संशयित म्हणून गुन्हा दाखल असलेला रवींद्र दिलीप पडवळ (वय ४२, रा. फुरसुंगी, ता. हवेली, जि. पुणे) याला एक वर्षानंतर अटक करण्यात आली. शाहूवाडी पोलिसांच्या पथकाने मंगळवारी रात्री पुण्यातून त्याला ताब्यात घेतले. त्याला आज शाहूवाडी प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी यांच्यासमोर हजर केले असता ३० ऑगस्टपर्यंत कोठडी सुनावण्यात आली..विशाळ गडावरील अतिक्रमणे हटवावीत, या मागणीसाठी शेकडो कार्यकर्ते १५ जुलै २०२५ रोजी विशाळगडच्या पायथ्याला जमले होते. जमावाला पोलिसांनी गडावर जाण्यापासून रोखून ठेवले. मात्र, काही तरुणांनी शेजारील गजापूर गावात दुकाने, वाहनांची तोडफोड करत ती पेटवून दिल्याने मोठी दंगल घडली होती. जमावाला चिथावणी देण्याचे काम केल्याप्रकरणी रवींद्र पडवळ व संभाजी साळुंखे या दोघा मुख्य संशयितांसह शेकडो जणांवर शाहूवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या घटनेनंतर पडवळ पसार झाल्याने पोलिस त्याच्या मागावर होते..Eid Celebration Vishalgad : यंदा विशाळगडावर बकरी ईद नेमकी झाली कशी?, गजापूर, केंबुर्णेवाडी भयान शांतता.दरम्यान, पडवळ काही दिवसांनंतर एका जाहीर कार्यक्रमात सहभागी झाल्याचा व्हिडिओ प्रसारमाध्यमांवर व्हायरल झाला. यानंतर पोलिसांवर टीकेची झोड उठली होती. काही महिन्यांनी दुसरा मुख्य संशयित संभाजी साळुंखे यानेही अटकपूर्व जामीन मिळविल्याने त्याचीही अटक टळली होती..पडवळला पुण्यातून उचलले...पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर चार दिवसांतच विशाळगडला भेट देऊन माहिती घेतली होती. तसेच जुलैमध्ये या घटनेला एक वर्ष पूर्ण झालेल्या दिवशीही पुन्हा विशाळगडावरील बंदोबस्त, उर्वरित अतिक्रमणे याचा आढावाही घेतला होता. त्यांनी शाहूवाडीचे उपअधीक्षक आप्पासो पवार, पोलिस निरीक्षक विजय घेरडे यांना पडवळच्या अटकेबाबत सूचनाही केल्या होत्या. यानुसार गणेशोत्सवाची धामधूम सुरू असतानाच शाहूवाडी पोलिसांनी पडवळला पुण्यातून अटक केली..Kolhapur Viral Video : गणेश आगमन मिरवणुकीत 'भाई'चे गाणे घरासमोर का वाजवलास?, थेट बंदूक काढली अन् कोल्हापुरातील व्हिडीओची जोरदार चर्चा.आश्रयदात्यांचाही शोध घेणारपडवळ पसार झाल्यानंतर पोलिसांनी त्याच्या कुटुंबीयांसह नातेवाईकांकडे चौकशी केली होती. तो पोलिसांपासून पळ काढत होता. मग, अशावेळी त्याला कोणी आश्रय दिला याचाही पोलिस शोध घेणार आहेत. दंगलीच्या गुन्ह्यातील संशयिताला आश्रय देणाऱ्यांवरही कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे..