Kolhapur Theft Case : ‘पोलिसाच्या घरातील तिजोरी अर्धा किलोमीटर शेतात नेत फोडली; लक्ष्मी पूजनासाठी ठेवलेले पैसे चोरले, कोल्हापुरातील घटना

Kolhapur crime news : निलजी (ता. गडहिंग्लज) येथे चार ते पाच बंद घरांचा कडी-कोयंडा उचकटून चोरीचा प्रयत्न झाला. त्यात सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलिस दलात कार्यरत असणाऱ्या पोलिसाच्या घराचाही समावेश आहे. त्यांच्या घरातील अख्खी तिजोरीच घराबाहेर काढून ती किमान अर्धा किलोमीटरवरील शेतात नेऊन फोडली. यातून लक्ष्मी पूजनासाठी ठेवलेले पाच हजार रुपये चोरल्याची चर्चा आहे..दरम्यान, सोमवारी (ता. ८) मध्यरात्री घडलेल्या या घटनेची नोंद करण्याची कार्यवाही सुरू होती. घटनेची माहिती अशी, महामार्गालगतच निलजी गाव आहे. गावातील सुरेश सिदनाईक, संजय लठ्ठी, भैरू गडकरी, किरण गवळी यांच्या बंद घरांत मध्यरात्रीच्या सुमारास चोरीचा प्रयत्न झाला. सर्वांच्या घरांचा कडीकोयंडा तोडून चोरट्यांनी आत प्रवेश केला. सिदनाईक व गडकरी यांच्या घरातील कपाट फोडून कपडे व कागदपत्रे विस्कटली. त्यानंतर किरण गवळी यांच्या घरातून एक ट्रंक चोरला व शेतवडीत जाऊन तो फोडला. या तिन्ही घरांत काहीच हाती लागले नाही..दरम्यान, सैन्य दलात सेवा बजावून निवृत्तीनंतर संजय लठ्ठी सहा महिन्यांपूर्वीच सिंधुदुर्ग पोलिस दलात भरती झाले. ते कुटुंबासह सध्या कामाच्या ठिकाणीच राहतात. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या मागे त्यांचे आरसीसी घर बंद असते. चोरट्यांनी त्यांच्या घराचा कडी-कोयंडा तोडला व आत प्रवेश केला. घरातील एक तिजोरी उचलून थेट अर्ध्या किलोमीटरवरील शेतवडीत नेत ती फोडली. त्यात लक्ष्मी पूजनासाठी ठेवलेले पाच हजार रुपये पळविले. पोलिसांनी रात्रीची गस्त वाढवावी, अशी मागणी केली आहे..जागे झाले अन् प्रयत्न फसलाघरात सदस्य असलेली घरेही फोडण्याचा चोरट्यांनी प्रयत्न केला. काहीतरी आवाज आल्यानंतर एका घरातील सदस्य जागे झाले अन् चोरटे पसार झाल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, साहित्यासह अवजड तिजोरी अर्ध्या किलोमीटरपर्यंत उचलून नेल्यामुळे चोरट्यांची संख्या अधिक असण्याची शक्यता आहे. बंद घरांची माहिती असलेला स्थानिक कोणीतरी यात सहभागी आहे का, याचीही विचारपूस सुरू झाली आहे..Kolhapur Jaggery Market : कोल्हापुरात ‘अन्न औषध’ विभाग सतर्क; कारवाईच्या भितीने गूळ उत्पादन बंद, मार्केटमध्ये गुळाची आवक घटली.शेजारच्या घरांना कडी लावलीदरम्यान, चोरट्यांनी बंद घरे फोडताना शेजारच्या घरांना बाहेरून कडी लावून चोरीचा प्रयत्न केला. आज सकाळी घराला बाहेरून कडी असल्याने संबंधित कुटुंबीयांत भीती निर्माण झाली. दुसऱ्यांना फोन लावून बाहेरची कडी काढायला लावली. त्यानंतर चोरीच्या घटना निदर्शनास आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.