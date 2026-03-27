Kolhapur News : . जिल्ह्यातील २७ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; सायबर, शाहूवाडी व नियंत्रण कक्षात नियुक्त्या

कोल्हापूर : सायबर पोलिस ठाणे, विमानतळसह जिल्ह्यातील प्रमुख पोलिस ठाण्यांमध्ये नूतन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्या. शाहूवाडी, राधानगरी, गोकुळ शिरगाव, शहापूर, चंदगड, शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यांत खांदेपालट करण्यात आले. १२ पोलिस निरीक्षक, १४ सहायक निरीक्षक व एका महिला उपनिरीक्षकाचा बदल्यांमध्ये समावेश आहे. बदलीविरोधात न्यायालयात गेलेले रवींद्र कळमकर यांची नियुक्ती पोलिस नियंत्रण कक्षाकडे करण्यात आली..बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे अशी, (कंसात जुने पोलिस ठाणे) - संजय हारुगडे नियंत्रण कक्षातून सायबर पोलिस ठाणे, राजेंद्र सावंत्रे - शाहूवाडी पोलिस ठाणे, अजित सिद - पोलिस कल्याण उपक्रम, नामदेव शिंदे - विमानतळ सुरक्षा, सतीश होडगर (सायबर पो. ठाणे) - राजारामपुरी पोलिस ठाणे, सत्यवान हाके (जयसिंगपूर पो. ठाणे)- हुपरी पो. ठाणे, सचिन सूर्यवंशी (शहापूर पो. ठाणे)- राधानगरी पो. ठाणे, गजेंद्र लोहार (जिल्हा विशेष शाखा)- शहापूर पो. ठाणे, निगाप्पा चौखंडे (हुपरी पो. ठाणे)- चंदगड पो. ठाणे, संतोष गोरे (राधानगरी पो. ठाणे)- जयसिंगपूर पो. ठाणे, विश्वास पाटील (चंदगड पो. ठाणे)- जिल्हा विशेष शाखा..सहाय्यक निरीक्षक नागेश यमगर (आजरा पो. ठाणे)- शिवाजीनगर पो. ठाणे, शीतलकुमार कोल्हाळ (अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंध कक्ष)- शिवाजीनगर पो. ठाणे, कैलास कोडग (कोडोली पो. ठाणे)- इस्पुर्ली पो. ठाणे, क्रांती पाटील (इस्पुर्ली पो. ठाणे)- मुरगूड पो. ठाणे, शिवाजी करे (मुरगूड पो. ठाणे)- करवीर पो. ठाणे, रविराज फडणीस (वाचक शाखा)- कोडोली पो. ठाणे, तब्बसूम मगदूम (गोकुळ शिरगाव पो. ठाणे)- शाहूपुरी पो. ठाणे, अतुल कदम (नियंत्रण कक्ष)- नेसरी पो. ठाणे, बाबासाहेब सरवदे (करवीर पो. ठाणे)-आजरा पो. ठाणे, भारत साळुंखे (राजारामपुरी)- गगनबावडा पो. ठाणे, चेतन मसुटगे (नेसरी पो. ठाणे)- गोकुळ शिरगाव पो. ठाणे, धोंडीराम वाळवेकर (नियंत्रण कक्ष)- वाचक शाखा, रितल परुळे (शिवाजीनगर पो. ठाणे)- अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंध कक्ष, मुदस्सर शेख (शाहूपुरी)- नियंत्रण कक्ष, उपनिरीक्षक मृणालिनी पाटील (नियंत्रण कक्ष)- इचलकरंजी पो. ठाणे.