Kolhapur Crime: काेल्हापुरातील पाडळकर मार्केटसमोरील व्हिडिओ पार्लरवर छापा; माजी नगरसेवकावर गुन्हा, साडेचार लाखांची एकवीस मशीन ताब्यात

कोल्हापूर: गंगावेश ते रंकाळा स्टॅंन्ड मार्गावरील व्हिडिओ गेम पार्लरवर जुना राजवाडा पोलिसांनी छापा टाकला. पार्लर चालकासह खेळण्यासाठी आलेल्या पाच जणांना ताब्यात घेतले. २१ व्हिडिओ गेम्स मशीन, डीव्हीआर, नोंदणी रजिस्टर, रोख रक्कम असा सुमारे साडेचार लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. एक रुपयाला आठ रुपये देण्याचे आमिष दाखवून जुगार चालविला जात असल्याने ही कारवाई केल्याचे पोलिस निरीक्षक किरण लोंढे यांनी सांगितले. माजी नगरसेवक अजिंक्य शिवाजीराव चव्हाण (रा. शिवाजी पेठ) यांच्या मालकीचे पार्लर असल्याने समोर आले. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.याप्रकरणी पार्लर चालक रुद्राक्ष रणवीर जानकर (वय २३, रा. दीपसेवक सोसायटी, आर.के.नगर), मालक अजिंक्य चव्हाण, खेळण्यास आलेले ओंकार प्रकाश पाटील (३०, टिंबर मार्केट), सुबोध प्रवीण आमते (४१, साने गुरुजी वसाहत), सचिन बाळू गोसावी (२३), अजित दीपक गोसावी (३०, दोघे रा. रजपूतवाडी, ता. करवीर) व जागा मालक कल्याणी जाधव (रा. गंगावेश) अशांविरोधात गुन्हा दाखल झाला..पाडळकर मार्केटसमोर असलेल्या पवित्रा व्हिडिओ गेम्स पार्लरमध्ये अवैधरीत्या विना परवाना जुगार सुरू असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक लोंढे यांना मिळाली होती. त्यांनी पथकासोबत दुपारी या पार्लरवर छापा टाकला. आतमध्ये चार तरुण व्हिडिओ गेम खेळताना आढळले. भिंतीवर वेगवेगळ्या कंपन्यांची व्हिडिओ गेम्स मशीन लावल्याचे आढळले पोलिसांनी ही २१ मशिन्स जप्त केली. पार्लर चालकासह पाच जणांना ताब्यात घेण्यात आले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...गेम्सच्या नावाखाली जुगार....व्हिडिओ गेम्स पार्लरना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील करमणूक कर विभागाकडून परवानगी दिली जाते. तसेच याची नोंदणी, तपासणीही त्यांच्याकडून होत असते. मात्र, याठिकाणी प्रत्यक्षात एक रुपयाला आठ रुपये देण्याचे आमिष दाखवून जुगारच सुरू असल्याचे पोलिस कारवाईतून समोर आले. या मशीनमध्ये कोणते फेरफार करण्यात आले होते का? याचा तपास करमणूक कर विभागाकडून होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.