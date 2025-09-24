Pune Padavidhar Election : पुणे ‘पदवीधर’साठी राष्ट्रवादी, ठाकरे सेनेसह भाजपचा शड्डू, मतदार नोंदणी कार्यक्रम जाहीर

पाच जिल्ह्यांतील ५८ तालुक्यांत मतदार साधारण पाच लाख मतदार असण्याची शक्यता १ ऑगस्ट २०२२ नंतरचे सर्व पदवीधर मतदार होऊ शकतात कोणत्याही अधिकृत विद्यापीठाची पदवी मतदार होण्यासाठी ग्राह्यमतदार होण्यासाठी पाच जिल्ह्यांतीलच निवासी पत्ता आधारकार्डवर आवश्यक निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच्या नोटिफिकेशनपर्यंत मतदार नोंदणी शक्यटप्प्याटप्प्याने नोंदणीचा कार्यक्रम जाहीर मतदार नोंदणीची सूचना ३० सप्टेंबरला प्रसिद्ध होणार नोंदणी टप्प्याची अंतिम यादी ३० डिसेंबरला प्रसिद्ध होणार, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि नागपूर या तीन मतदारसंघांत निवडणूक डिसेंबर २०२६ मध्ये होणार प्रत्यक्षात मतदान.Pune Padvidhar Voter Registration : पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार), शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि भाजपने तयारी सुरू केली आहे. मतदारसंघातील पाचही जिल्ह्यांतून इच्छुकांनी दौरे सुरू केले आहेत. नुकताच मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील मतदार यादी तयार करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी निवडणूक असली तरीही त्याची तयारी आता सुरू झाली आहे..पुणे पदवीधर मतदारसंघाचे नेतृत्व सध्या राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटातील अरुण लाड करत आहेत. आगामी निवडणूक त्यांनी लढविली नाही, तर त्यांच्या ठिकाणी उमेदवारी मिळवण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी इच्छुक आहेत. पक्षाने त्यांची पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या ‘समन्वयपदी’ नियुक्ती केली आहे. त्यांना या निवडणुकीचा अनुभव आहे. त्यामुळे त्यांनी इच्छुक असल्याचे पक्षश्रेष्ठींना सांगितले आहे. सध्यातरी पक्षाच्यावतीने पाच जिल्ह्यांतील मतदारांची नोंदणी त्यांच्याकडून सुरू आहे..जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) कागल येथील पदाधिकारी भैय्या माने यांनीही यापूर्वीच मतदार नोंदणीची मोहीम सुरू केली आहे. पक्षाकडून त्यांना उमेदवारी मिळेल, असा विश्वास आहे. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीच त्यांच्या नावाची घोषणा केली आहे. महायुतीकडून उमेदवारीसाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत..भाजपकडूनही नोंदणी प्रक्रिया गतिमान केली आहे. २७ सप्टेंबरला पुण्यात पुणे पदवीधरबाबत बैठकीचे आयोजन केले आहे. यामध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक होत आहे. सध्या कोल्हापूरच्या राहुल चिकोडे यांना पुणे पदवीधर मतदारसंघासाठी सहनोंदणी प्रमुखपद दिले आहे. त्यांच्याकडे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याची जबाबदारी दिली आहे. सर्वात अधिक नोंदणी ज्यांच्याकडून होईल त्यांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी चिकोडे यांनी पुणे पदवीधरमध्ये काही जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनाही या निवडणुकीतील प्रचाराचा अनुभव आहे..GST Raid Kolhapur : कोल्हापुरात जीएसटी विभागाची धाड, तब्बल २१ कोटींचा कर चुकवला; गोपनीय माहिती समोर आली अन्.प्र.१. निवडणूक केव्हा होणार आहे?उ.१. मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मतदार यादी तयार करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला असून, निवडणूक पुढील वर्षी अपेक्षित आहे.प्र.२. सध्या नेतृत्व कोणाकडे आहे?उ.२. पुणे पदवीधर मतदारसंघाचे नेतृत्व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे अरुण लाड करत आहेत.प्र.३. शिवसेना उद्धव गटातून कोण इच्छुक आहे?उ.३. कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी इच्छुक असून, त्यांना समन्वयपद देण्यात आले आहे.प्र.४. राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) मधून कोणाचे नाव चर्चेत आहे?उ.४. कागलचे भैय्या माने यांचे नाव असून, त्यांनी आधीच मतदार नोंदणी मोहीम सुरू केली आहे.प्र.५. भाजपकडून काय हालचाल आहे?उ.५. २७ सप्टेंबरला पुण्यात बैठक; कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्याची नोंदणी जबाबदारी राहुल चिकोडे यांच्याकडे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.