Prakash Awade Dhairyashil Mane: आवाडे- धैर्यशिल माने संघर्ष पेटणार, प्रकाश आवाडेंच्या वक्तव्यानंतर, भावी आमदार म्हणून माने समर्थकांनी डिवचलं

'पक्षाने संधी दिल्यास लोकसभा लढवू', अशी घोषणा प्रकाश आवाडे यांनी केल्यानंतर त्याचे पडसाद उमटत आहेत. याबाबत खासदार धैर्यशील माने यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास नकार दिला असला तरी समर्थक आक्रमक झाले आहेत. 'इचलकरंजी विधानसभा मतदारसंघाच्या भावी आमदार वेदांतिका माने' असा वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना मजकूर व्हायरल केला आहे..प्रकाश आवाडे काय म्हणाले होते?'हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाने संधी दिल्यास निवडणूक लढविण्यास तयार आहे', अशी घोषणा माजी आमदार प्रकाश आवाडे यांनी केली. त्यामुळे पुन्हा एकदा आवाडे विरुध्द माने असा राजकीय संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघाचे सध्या शिवसेना शिंदे गटाचे धैर्यशील माने हे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. शिवसेना (शिंदे) आणि भाजप महायुतीतील घटक पक्ष आहेत. या पार्श्वभूमीवर माजी आमदार आवाडे यांनी घेतलेल्या नव्या राजकीय भूमिकेमुळे खळबळ उडाली आहे..गेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रकाश आवाडे यांनी आपली उमेदवारी दाखल केली होती. नंतर मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मध्यस्थीनंतर माघार घेतली होती. अद्याप लोकसभा निवडणुकीला तीन वर्षांचा कालावधी आहे; पण आताच आवाडे यांनी भाजपकडून हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे..पक्षाने संधी दिली तर लढणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. भाजपच्या पंडित दिनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान अंतर्गत हातकणंगले व वडगाव मंडल प्रशिक्षण वर्ग नरंदे येथे आयोजित करण्यात आले होते. येथे मार्गदर्शनासाठी आवाडे यांना निमंत्रित केले होते. त्यावेळी त्यांनी आपली भूमिका मांडली. त्यानंतर समाज माध्यमातून त्यांची ही भूमिका झपाट्याने व्हायरल झाली..Ichalkaranji MLC news : इचलकरंजीला आणखी एक आमदार मिळणार, सुरेश हाळवणकर विधान परिषेदवर जाणार.आवाडे यांच्या या अनपेक्षित भूमिकेमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. मुळात आवाडे आणि माने हे गेल्या अनेक वर्षांपासून पारंपरिक राजकीय विरोधक आहेत. त्यांच्यात सतत राजकीय संघर्ष होत आला आहे. प्रकाश आवाडे यांच्या नव्या भूमिकेमुळे आवाडे आणि माने यांच्यातील राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.