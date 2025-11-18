Kolhapur News: ‘मी नाही तर माझा वारस!’ घराणेशाहीचा फटका कार्यकर्त्यांना; ९ नगरपालिकांत नेत्यांच्या कुटुंबीयांचीच उमेदवारी

कोल्हापूर: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांना संधी देण्याच्या आश्वासनाला नेत्यांनीच तिलांजली दिल्याचे चित्र आहे. परिणामी नगराध्यक्षपदासाठी पुन्हा एकदा घराणेशाही उफाळून आली असून, जिल्ह्यातील १३ पैकी नऊ नगरपालिकांत नेत्यांचे वारसदारच या पदासाठी रिंगणात उतरवण्यात आले आहेत. .दरम्यान, ज्या नगरपालिकांत नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण अन्य प्रवर्गासाठी आहे, त्या ठिकाणी मात्र नेत्यांनी नाइलाजाने कार्यकर्त्यांना संधी दिली आहे. नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीकडे दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांची व्यवस्था म्हणून बघितले जाते. अशा निवडणुकीतूनच जिल्ह्याचे नेतृत्व घडते..Kolhapur Election: भाजप-शिंदे सेना एकत्र, दोन्ही राष्ट्रवादीही एकत्र! मुरगूडमध्ये रंगणार दुरंगी लढाई. .आतापर्यंत या पदावरून अनेकांनी विधानसभा, लोकसभेत प्रतिनिधित्व केले. त्यातून काही मंत्रीही झाले; पण तो काळ आता इतिहासजमा झाला आहे. मी नाही तर माझा मुलगा किंवा बायको याच मानसिकतेतून नगराध्यक्षपदासाठी बहुतांश ठिकाणी नेत्यांच्या वारसदारांना रिंगणात उतरण्यात आले आहे..‘राजकीय विद्यापीठ’ अशी ओळख असलेल्या कागल तालुक्यातील दोन्हीही नगरपालिकांत नेत्यांनी आपल्या वारसदारांना नगराध्यक्षपदाच्या रिंगणात उतरले आहे. कागलमधून जिल्हा बँकेचे संचालक व मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा उजवा हात समजले जाणारे प्रताप ऊर्फ भय्या माने यांच्या पत्नी सविता यांची उमेदवारी, तर त्यांच्याविरोधात मंडलिक गटाचे माजी नगराध्यक्ष दिवंगत व्ही. ए. घाटगे यांच्या नातसून युगंधरा घाटगे यांची उमेदवारी आहे. .Kolhapur Election: माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्यानंतर मंत्री हसन मुश्रीफांनी घेतलं संजय मंडलिकांना अंगावर, मुश्रीफ-राजे गट नवी राजकीय नांदी. .मुरगूडमध्ये दोन माजी नगराध्यक्षांच्या पत्नीच एकमेकांसमोर उभ्या ठाकल्या आहेत. भाजप-शिंदे सेनेच्यावतीने माजी नगराध्यक्ष प्रवीणसिंह पाटील यांच्या पत्नी सुहासिनीदेवी, तर त्यांच्या विरोधात माजी नगराध्यक्ष राजेखान जमादार यांच्या पत्नी तसीनम या राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाकडून रिंगणात आहेत. .जयसिंगपूरमध्ये आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांचे बंधू संजय, शिरोळमध्ये आमदार अशोकराव माने यांच्या स्नुषा सारिका अरविंद माने, आजरा नगरपंचायतीत जिल्हा बँकेचे संचालक अशोक चराटी स्वतः रिंगणात उतरले आहेत. .पेठवडगावचे नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित असूनही त्या ठिकाणी नगराध्यक्षपदासाठी यादव-सालपे गट आमनेसामने ठाकले आहेत. यादव गटाकडून माजी नगराध्यक्ष विद्या पोळ, तर सालपे गटाकडून स्वतः प्रविता सालपे रिंगणात उतरल्या आहेत. .हातकणंगले नगरपंचायतीत भाजप नेते व माजी जिल्हा परिषद सदस्य अरुण इंगवले यांचे बंधू राजू इंगवले नगराध्यक्षपदाच्या रिंगणात आहेत, त्यांच्या विरोधात माजी सभापती दीपक वाडकर, माजी सरपंच अजित पाटील हे आहेत..नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या चंदगड नगरपंचायतीतही माजी नगराध्यक्षा प्राची काणेकर यांचे पती दयानंद काणेकर विरुद्ध गेल्या निवडणुकीत ज्यांच्या पत्नी पराभूत झाल्या ते सुनील काणेकर रिंगणात उतरले आहेत. .मलकापूरमध्ये भाजप नेते प्रवीण प्रभावळकर यांनी पत्नी दया यांना रिंगणात उतरले आहे. कुरूंदवाड नगरपालिकेत माजी नगराध्यक्ष रामचंद्र डांगे यांच्या स्नुषा मनीषा डांगे विरुद्ध माजी नगराध्यक्ष जयराम पाटील यांच्या स्नुषा योगिता विजय पाटील यांच्यात सामना रंगणार आहे..तीन नगरपालिकांत कार्यकर्ता मैदानातगडहिंग्लजचे नगराध्यक्षपद अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित आहे; पण या प्रवर्गातील मूळ जातीपेक्षा ‘गेडा जंगम’ या जातीतील दोन उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. पन्हाळ्यात जनसुराज्य आघाडीच्या जयश्री पोवार-तोरसे, माजी नगराध्यक्ष रूपाली धडेल यांची उमेदवारी, तर अनुसूचित जातीसाठी नगराध्यक्षपद आरक्षित असलेल्या हुपरी नगरपालिकेत भाजपकडून मंगलराव माळगे, शिवसेना ठाकरे गटाकडून मीना जाधव, तर काँग्रेसकडून श्रीकांत शिराळे यांचे अर्ज आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.