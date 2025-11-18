कोल्हापूर

Kolhapur News: ‘मी नाही तर माझा वारस!’ घराणेशाहीचा फटका कार्यकर्त्यांना; ९ नगरपालिकांत नेत्यांच्या कुटुंबीयांचीच उमेदवारी

Kolhapur Election: आरक्षणामुळे काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांना संधी; पण खुले प्रवर्ग असलेल्या बहुतांश नगरपालिकांत वारसदारांचीच भरती.
Kolhapur Election

Kolhapur Election

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांना संधी देण्याच्या आश्‍वासनाला नेत्यांनीच तिलांजली दिल्याचे चित्र आहे. परिणामी नगराध्यक्षपदासाठी पुन्हा एकदा घराणेशाही उफाळून आली असून, जिल्ह्यातील १३ पैकी नऊ नगरपालिकांत नेत्यांचे वारसदारच या पदासाठी रिंगणात उतरवण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Muncipal corporation
Family member
Political Culture
political parties
muncipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com