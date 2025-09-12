कोल्हापूर

Sangli GST Raid : सांगलीतील नेत्यावर ‘जीएसटी’चा छापा, बनावट बिलप्रकरणी कारवाई

सांगली जिल्ह्यातील एका राजकीय पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षपदावर कार्यरत असणाऱ्या पदाधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवर आज केंद्रीय जीएसटीच्या गुप्तचर विभागाने छापा टाकला.
Fake Billing Case Sangli : सांगली जिल्ह्यातील एका राजकीय पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षपदावर कार्यरत असणाऱ्या पदाधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवर आज केंद्रीय जीएसटीच्या गुप्तचर विभागाने छापा टाकला. बनावट बिलप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली असून, यामध्ये कोट्यवधींची अनियमितता आढळून आल्याचे समजते.

