Sangli GST Raid : सांगलीतील नेत्यावर ‘जीएसटी’चा छापा, बनावट बिलप्रकरणी कारवाई

Fake Billing Case Sangli : सांगली जिल्ह्यातील एका राजकीय पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षपदावर कार्यरत असणाऱ्या पदाधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवर आज केंद्रीय जीएसटीच्या गुप्तचर विभागाने छापा टाकला. बनावट बिलप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली असून, यामध्ये कोट्यवधींची अनियमितता आढळून आल्याचे समजते..कोल्हापूर येथील विशेष पथकाने ही कारवाई केल्याचे सूत्रांकडून समजले.जिल्ह्यातील एका राजकीय पदाधिकाऱ्याचा व्यवसाय आहे. त्याचे शहरातील प्रमुख बाजारपेठेत कार्यालयही आहे. या व्यवसायात बनावट बिलातून विक्री केल्याची माहिती केंद्रीय जीएसटी विभागाला मिळाली होती. त्यानुसार कोल्हापूर येथील गुप्तचर संचालनालयाच्या पथकाने आज सांगली गाठली..संबंधित पदाधिकाऱ्याच्या आस्थापनेची चौकशी सुरू केली. त्यात विक्रीत काही अनियमितता आढळल्याचे समजते आहे. कोट्यवधींची उलाढाल बनावट बिलाच्या माध्यमातून करण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजले..Kolhapur Rumors : कोल्हापुरात अर्भक टाकल्याच्या अफवेने गोंधळ, बाळाच्या रडण्याचा भास झाला अन् .दरम्यान, रात्री उशिरापर्यंत ही कारवाई सुरू होती. संबंधित पदाधिकाऱ्याच्या सांगलीतील आणि मूळ निवासस्थनावरही पथकाने तपासणी केल्याचे समजते. याबाबत कोणतेही अधिकृत वृत्त रात्री उशिरापर्यंत केंद्रीय जीएसटी विभागाकडून देण्यात आले नव्हते. मात्र, या छापेमारीची माहिती वाऱ्यासारखी शहरभर पसरली व राजकीय पदाधिकाऱ्यावर पडलेल्या या छाप्यामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे..