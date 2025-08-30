Kolhapur Water Politics Congress : थेट पाईपलाईन योजना कुचकामी ठरवून बंद पाडण्याचे भाजपचे षड्यंत्र आहे. त्याचे महापालिका प्रशासनाने टेंडरच घेतले आहे, असा आरोप काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाने केला. षड्यंत्र हाणून पाडू, प्रसंगी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा इशारा दिला. जलअभियंता येत नाहीत तोपर्यंत आयुक्त कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले..थेट पाईपलाईन योजनेच्या तिसऱ्या पंपाच्या दुरुस्तीबाबत काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली माजी नगरसेवकांचे शिष्टमंडळ प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांना भेटण्यासाठी गेले होते. प्रशासक उपस्थित नसल्याने अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा दरेकर, रविकांत आडसूळ यांच्याशी चर्चा केली..चव्हाण यांनी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाला भेटण्याचे प्रशासक टाळतात, असा आरोप केला. ५०० कोटींची मंजूर करून आणलेल्या योजनेतून जाणीवपूर्वक पाणीपुरवठा होऊ नये हे पाहिले जाते. भाजपचे कार्यकर्ते आंदोलन करतात. लोकप्रतिनिधी योजनेबाबत आरोप करतात. यानंतर महापालिकेने योजनेबाबत स्पष्टीकरण द्यायला हवे होते. सध्याचे राज्यकर्ते योजना रेंगाळेल याचा प्रयत्न करत होते. सध्याची वितरण व्यवस्था, देखभाल, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कामाची पद्धत पाहिली की, ही योजना कुचकामी ठरवण्यासाठी भाजपचे टेंडर घेतले असल्याचे दिसते.दुर्वास कदम यांनी अधिकारी भाजपच्या नादाला लागून योजना कुचकामी ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याचा निषेध केला. माजी उपमहापौर भूपाल शेटे यांनी योजना निकृष्ट दाखवून हजार कोटींचा निधी आणायचा व त्यातून ३५ टक्क्यांचा ढपला पाडायचे नियोजन सुरू असल्याचा आरोप केला..Kolhapur Water Crisis : कोल्हापूर महापालिकेचे "येरे माझ्या मागल्या ताक कण्या चांगल्या", पंप दुरुस्ती करणाराच आला नाही मग पाणी कसं मिळणार; सणात लोकांचा संताप.राजाराम गायकवाड म्हणाले, ‘पाणीपुरवठ्याचे अधिकारी नवीन पाणी कनेक्शनला पैसे घेतल्याशिवाय मंजुरी देत नाहीत. त्यांच्याकडून योजनेचे काम व्यवस्थित होणारच नाही.’ मधुकर रामाणे, दिग्विजय मगदूम, मोहन सालपे, वैशाली महाडिक, जय पटकारे यांनीही पाणी केव्हा सुरू होणार, असा प्रश्न विचारला..जलअभियंता हर्षजित घाटगे येत नाहीत तोपर्यंत जाणार नाही, असे सांगत ठिय्या मारला. काही वेळातच घाटगे उपस्थित झाले व कामाची माहिती दिली. प्रतापसिंह जाधव, सुभाष बुचडे, रियाज सुभेदार, अभिजित देठे, संपत चव्हाण, संजय पटकारे, अक्षय शेळके, उमेश पाडळकर, सागर यवलूजे, रहीम बागवान, शुभांगी साखरे, उज्ज्वला चौगले, संगीता घोरपडे, पूजा आरडे, कविता सणगर आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.