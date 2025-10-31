Indian Railways : रेल्वेच्या प्रवासातील ‘खाद्य सेवा’ निकृष्ट, प्रवाशांच्या पैशांसह आरोग्याची लूट; निकृष्ट चहा, बेचव पदार्थ, पिण्याच्या पाण्याचा काळाबाजार

Poor Food Quality Raiway : शिवाजी यादव : रेल्वेच्या दीर्घ प्रवासात मिळणारी खाद्य सेवा कधी चांगली तर कधी निकृष्ट मिळते. त्यामुळे प्रवासादरम्यान प्रवाशांना पैसे मोजून मनस्ताप सोसत पोटही बिघडवून घेण्याची वेळ येते आहे. रेल्वे प्रशासनाकडून खाद्य सेवांचे ठेके देताना होणारा दुजाभाव आणि त्यातील आर्थिक व्यवहारांचा फटका प्रवाशांना बसत आहे. याबाबत जाब विचारणारा कोणी नसल्याने प्रवाशांनी निकृष्ट खाद्य सेवांच्या तक्रारी पुराव्यासह देणे आवश्यक आहे..कोल्हापूरहून सुटणाऱ्या रेल्वे गाड्यांचा प्रवास १२ ते ४८ तासांचा असतो. कोल्हापूर-दिल्ली, तिरुपती, मुंबई, गोंदिया आणि कलबुर्गी या गाड्या दीर्घ पल्ल्याच्या आहेत. रेल्वे स्थानकावर अधिकृत कँटिन सेवा, रेल्वे प्रवासात पॅन्ट्री कारमधील खाद्य सेवा, रेल्वे मान्यता प्राप्त फेरीवाले तसेच ऑनलाईन मागवलेली स्थानिक खाद्य सेवा अशा चार प्रकारच्या सेवा उपलब्ध आहेत..प्रत्यक्षात रेल्वेच्या पॅन्ट्री कार आणि कँटिन या दोन्ही अधिकृत सेवा प्रवाशांच्या हितासाठीच सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी निविदा काढून स्थानकांवरील गाळे सवलतीच्या दरात कँटिन चालकांना दिले जातात. मात्र, या निविदा प्रक्रियेत काही अधिकाऱ्यांचे जवळचे लोकच पात्र ठरतात, असा आरोप आहे. अशा गाळ्यांवर मिळणाऱ्या चहाची गुणवत्ता खालावलेली असते..उकळते पाणी, थोडी चहापूड आणि साखर एवढेच घटक असलेला बेचव चहा प्लास्टिक कपात १० ते १५ रुपयांना विकला जातो. पोहे, वडापाव, इडली असे नाश्त्याचे पदार्थ मिळतात; मात्र पोह्यांना तेलाची फोडणी, जिरे, मोहरी, कोथिंबीर, कांदा असे घटक टाकण्यात कंजूषपणा केला जातो. त्यामुळे थंडगार पोहेच मिळतात. वड्याबरोबरचा पाव कच्चा किंवा कणकेची दुर्गंधी असलेला असतो. असा अनुभव कोल्हापूर-मिरज-सांगली-सातारा-पुणेपर्यंत हमखास येतो. यानंतरचा प्रवास जिल्हा किंवा राज्य बदलल्यावर पदार्थही बदलतात. मात्र, दर्जा तोच राहतो. अर्धकच्चे, निकृष्ट तेलात तळलेले पदार्थ ५० ते १०० रुपयांपर्यंत विकले जातात. अपवाद वगळता, कुठेही पावती दिली जात नाही..आयआरसीटीसीने रेल्वेतील खाद्य पदार्थांचे दर निश्चित केले आहेत. जेवणाचे दर ८० रुपये तर नाश्त्याचे २० ते २५ रुपये आहेत. तरीही प्रवाशांकडून जास्त पैसे घेणे आणि पावती न देणे असे प्रकार होतात. त्यामुळे प्रवाशांनी सावध राहून छापील बिल मागून घ्यावे. सेवा निकृष्ट असल्यास त्या बिलाच्या आधारे आयआरसीटीसीकडे किंवा रेल्वे मदत केंद्रात प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाईन तक्रार नोंदवता येते.- शिवनाथ बियाणी,अध्यक्ष, रेल्वे सल्लागार समिती.‘हाफ’ दरात ‘फुल्ल’ लूटइंडियन रेल्वे टुरिझम कॉर्पोरेशन (आयआरसीटीसी)ने रेल्वेतील खाद्य पदार्थांचे सवलतीचे दर निश्चित केले आहेत. हे दर प्रवाशांना परवडणारे असून त्यांचे दरफलक प्रत्येक डब्यात असायला हवेत; मात्र ते बहुतेक ठिकाणी लावलेले नाहीत. पॅन्ट्री कारमध्ये ‘अंडा बिर्याणी’साठी शंभर रुपये घेतले जातात; पण त्यात हळद टाकून उकडलेला भात आणि पाच रुपयांचे एक उकडलेले अंडे दिले जाते. शाकाहारी ताटासाठी १३० ते १५० रुपये घेतले जातात. त्यात भात १५० ग्रॅम, भाजी ५० ग्रॅम, दोन फुलके, लोणचे, अर्धकच्चा पापड आणि डाळ एवढाच मेनू असतो. त्याचा उत्पादन खर्च ६० रुपये असूनही प्रवाशांकडून दुप्पट पैसे घेतले जातात. मांसाहारी ताटात दोन-तीन चिकन तुकडे, दोन चपात्या आणि थंडगार रस्सा एवढ्याच मोजक्या पदार्थांसाठी २५० रुपये आकारले जातात..पिण्याच्या पाण्याचा काळाबाजारबहुतेक रेल्वे स्थानकांवर पिण्याच्या पाण्यासाठी एकच नळ असतो. मात्र, त्या नळाला येणारे पाणी कुठून येते?, त्याची स्वच्छता कशी आहे?, याबाबत प्रश्नचिन्ह असते. त्याच ठिकाणी काही प्रवासी हात-तोंड धुतात किंवा थुंकतात. त्यामुळे पाणी घेण्याची इच्छा होत नाही. अनेक ठिकाणी हे नळ बंद असतात. परिणामी, प्रवाशांना पाणी विकत घ्यावे लागते. रेल्वे मान्यताप्राप्त ‘रेलनेर’ बाटली १० रुपयांना मिळायला हवी; पण ती पॅन्ट्री कारमध्ये उपलब्ध नसते. उलट फेरीवाले तीच बाटली २० ते २५ रुपयांना विकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.