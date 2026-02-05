कोल्हापूर

Election Campaign : डिजिटल युगात पोस्टमन दारात! निवडणूक प्रचाराला मिळालं अनोखं वळण

Traditional Postcards : डिजिटल युगात निवडणूक प्रचार म्हणजे सोशल मीडिया, व्हिडीओ आणि मोबाईल मेसेजेस असे समीकरण झाले असताना, इचलकरंजी परिसरात पोस्टमनच्या माध्यमातून थेट दारात पोहोचणाऱ्या प्रचाराने साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे
A campaign worker dressed as a postman delivers postcards to voters.

ऋषिकेश राऊतसकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : निवडणूक म्हटली की मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी उमेदवारांकडून हटके प्रचार यंत्रणांचा वापर केला जातो. प्रचारात पारंपरिक पद्धती सर्वपरिचित झाल्या असताना सध्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत पोस्टमनची एक नवीन आणि भावनिक साद घालणारी प्रचार पद्धत चर्चेचा विषय ठरली आहे.

