Election Campaign : डिजिटल युगात पोस्टमन दारात! निवडणूक प्रचाराला मिळालं अनोखं वळण

इचलकरंजी : निवडणूक म्हटली की मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी उमेदवारांकडून हटके प्रचार यंत्रणांचा वापर केला जातो. प्रचारात पारंपरिक पद्धती सर्वपरिचित झाल्या असताना सध्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत पोस्टमनची एक नवीन आणि भावनिक साद घालणारी प्रचार पद्धत चर्चेचा विषय ठरली आहे..या निवडणुकीत काही उमेदवारांनी थेट मतदारांच्या दारात पोहोचणारी 'पोस्टमन प्रचार यंत्रणा' राबवली आहे. खाकी टोपी, खाकी शर्ट-पँट परिधान केलेला पोस्टमन हातात पोस्टकार्ड घेऊन मतदारांच्या घरोघरी जात आहे. 'तुमच्यासाठी अमूक उमेदवाराने पोस्ट पाठवली आहे, असे सांगत तो मतदारांच्या हातात थेट पोस्टकार्ड देत आहे..Nashik Municipal Election : आता रात्र वैऱ्याची! नाशिक मनपा निवडणुकीसाठी ४८ तास पोलिसांची करडी नजर.या पोस्टकार्डमध्ये उमेदवाराचे छायाचित्र, नाव, निवडणूक चिन्हासह भावनिक आवाहन असते. 'आपला माणूस', 'आपल्या गावासाठी काम करणारा उमेदवार' अशा शब्दांत मतदारांच्या भावनांना हात घालण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जात असल्याचे चित्र आहे. .विशेष म्हणजे पोस्टमनसारख्या विश्वासार्ह आणि पारंपरिक प्रतिमेचा वापर केल्याने अनेक मतदार या प्रचार पद्धतीकडे कुतूहलाने पाहताना दिसत आहेत. आजवर वासुदेव, वारकरी, भारुड, गोंधळ गीतांद्वारे लोककला आणि लोकभावनेचा वापर प्रचारासाठी केला जात होता; मात्र आता त्याला एक वेगळे वळण मिळाले असून, पोस्टमनाच्या माध्यमातून थेट घराघरांत पोहोचणारा प्रचार लक्ष वेधून घेत आहे. .Municipal Election Voting Maharashtra : कोल्हापूर, इचलकरंजीत रात्रीस खेळ चाले कार्यक्रमानंतर मतदानास सुरूवात, टोकाच्या ईर्षेमुळे जिल्ह्यात हायव्होल्टेज ड्रामा.काही ठिकाणी पोस्टमन मतदारांशी संवाद साधत, 'मतदान नक्की करा' अशी भावनिक साद घालत असल्याचेही दिसून येत आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत मतदारांच्या भावनांवर थेट बोट ठेवणारी 'पोस्टमन प्रचार' यंत्रणा सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. निवडणूक आली,.पोस्टमन परतलामोबाईल, व्हॉट्सॲप आणि ऑनलाईन युगात घरोघरी येणारा पोस्टमन आणि हातात पोस्टकार्ड हे दृश्य जवळपास इतिहासजमा झाले आहे. मात्र, निवडणुकीच्या निमित्ताने मतांसाठी पोस्टमन पुन्हा दारात उभा आहे.