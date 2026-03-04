Gokul Dudh Sangh : गोकुळ जागावाटपावर प्रकाश आबिटकरांचे भाष्य; महायुतीच्या राजकारणावरही प्रतिक्रिया

Kolhapur : कोल्हापूर ‘जिल्ह्यातील सर्व निवडणुका आम्ही महायुती म्हणूनच लढल्या आहेत. त्यामुळे ‘गोकुळ’ ची निवडणूकही आम्ही महायुती म्हणून लढणार आहोत. मात्र, याबाबतच्या जागा वाटपाची कोणतेही बैठक झालेली नाही. अद्याप जागा वाटपाचा कोणताही फॉर्म्युला ठरलेला नाही. लवकरच याबाबत बैठक घेऊ,’ अशी माहिती पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. आज त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधला..पालकमंत्री आबिटकर म्हणाले, ‘जिल्ह्यामध्ये लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. या सर्व निवडणुका आम्ही महायुती म्हणून लढलो. जिथे महायुती करणे अशक्य होते तेथे स्थानिक आघाड्या झाल्या. नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषद यामध्ये आम्हाला चांगले यश मिळाले. आता गोकुळची निवडणूकही आम्ही महायुती म्हणूनच लढवणार आहोत..जागा वाटपाच्या संदर्भात सर्वच पक्षांच्या नेत्यांशी बोलावे लागेल. सर्वांच्या सहमतीने आम्ही जागा वाटप करू. अद्याप याबद्दलची कोणतीच बैठक झालेली नाही. तसेच जागावाटपाचे सूत्र ठरलेले नाही. जिल्हा परिषदेतील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या निवडीही महायुती म्हणून ठरवू. यासाठी बैठक लवकरच होईल. आम्ही शिवसेना म्हणून नोंदणी केली आहे, तर आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या शाहू आघाडीने स्वतंत्र नोंदणी केली आहे. मात्र, ते आमच्याबरोबरच आहेत. जिल्हा परिषदेत महायुती म्हणून ५१ जागा आहेत. त्यामुळे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महायुतीचेच होतील. नेत्यांबरोबरच्या बैठकीत समन्वयाने याबाबत निर्णय घेऊ. ’.Prakash Abitkar statement : कोल्हापूर जिल्हापरिषद अध्यक्ष महायुतीचा, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर प्रकाश आबिटकरांनी थेट सांगितलं.तो जनतेचा शत्रूच...सीपीआरमधील वैद्यकीय बिल भ्रष्टाचाराच्या चौकशीबद्दल आबिटकर म्हणाले, ‘जनतेला त्रास देणारा प्रत्यकजण हा शत्रूच आहे. त्यामुळे या भ्रष्टाचारात जे दोषी असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करू. राज्यातही अशी काही प्रकरणे आहेत त्यामध्येही कारवाई केली जाईल. आता शासकीय कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय बिले ही ऑनलाईनच घेतली जाणार आहेत. त्यामुळे यामध्ये भ्रष्टाचार होणार नाही.’.स्वच्छतागृहांसाठी ‘नियोजन’मधून निधीशहरातील स्वच्छतागृहांबद्दल पालकमंत्री आबिटकर म्हणाले, ‘पर्यटकांची संख्या वाढत आहे. त्या तुलनेत स्वच्छतागृहे कमी आहेत. महापालिका स्वच्छतागृहांसाठी जागा निश्चित करणार आहे. त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीमधून यासाठी निधी उपब्ध करून दिला जाईल. तसेच १२ तालुक्यांमधील मोठ्या गावांमध्येही स्वच्छतागृहे उभारली जाणार आहेत.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.