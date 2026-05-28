Ichalkaranji Betting Case : आमदार राहुल आवाडेंचा कट्टर समर्थक नगरसेवक गोट्या पवारला ऑनलाइन बेटिंग प्रकरणात अटक, इचलकरंजी पोलिसांची कारवाई

Ichalkaranji police action : (ऋषीकेश राऊत) : इचलकरंजीतील ऑनलाइन बेटिंग प्रकरणात पोलिसांनी आणखी एक मोठी कारवाई करत भाजपच्या आवाडे गटाशी संबंधित नगरसेवक नितेश ऊर्फ गोट्या पवार याला अटक केली आहे. प्रभाग क्रमांक १२ चे नगरसेवक असलेले पवार हे या बेटिंग रॅकेटमधील महत्त्वाचे 'मास्टरमाइंड' असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..नितेश पवार हे आमदार राहुल आवाडे यांचे निकटवर्तीय मानले जात असून, त्यांच्या अटकेमुळे शहराच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. पोलिसांच्या तपासात बेटिंग रॅकेटशी संबंधित आणखी काही राजकीय मंडळींची नावे समोर येत असल्याची माहिती मिळत असून, त्यांच्यावरही विशेष तपास पथकाची नजर आहे.दरम्यान, नितेश पवार याच्या आर्थिक व्यवहारांसह मोबाईल डेटा, बँक खात्यांची माहिती आणि बेटिंग नेटवर्कमधील भूमिकेचा सखोल तपास पोलिसांकडून सुरू आहे..काय आहे नेमकं प्रकरण?इचलकरंजी शहरातील इंडस्ट्रियल इस्टेट परिसरात फूटवेअर गोडावूनमध्ये सुरू असलेल्या 'आयपीएल' क्रिकेट सामन्यावर ऑनलाइन सट्टेबाजी करणाऱ्यांवर धडक कारवाई करत सहा जणांना ताब्यात घेतले. रविवारी सायंकाळी केलेल्या या कारवाईत तब्बल ५८ लाख ९० हजार २३० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला असून, यामध्ये महागडे मोबाईल, लॅपटॉप, रोख रक्कम, तसेच तीन आलिशान चारचाकी वाहनांचा समावेश आहे, अशी माहिती अप्पर पोलिस अधीक्षक अण्णासाहेब जाधव यांनी दिली..याप्रकरणी येथील 'बेटिंग' मालक अमेय विलास बडवे (वय ३२), त्याचा भाऊ अभिजित विलास बडवे (वय ३०, दोघे रा. प्रियदर्शनी कॉलनी), गणेश प्रकाश पाटील (वय २७, रा. लायकर टॉकीज मागे, मुरदुंडे मळा गल्ली नं.३), उत्तमसिंग प्रतापसिंग बग्गा (वय ३८, रा. गणेशनगर गल्ली नं. ४.), याकुब अब्दुल मुजावर (वय ४७, रा. मगदूम दर्ग्याजवळ, गावभाग), रिषभ उमेश पाटील (वय २६, रा. मिरची कट्टा, जवाहरनगर) या सहा जणांना अटक केली आहे. त्यांना न्यायालयात हजर केले असता चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. याबाबत शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.