कोल्हापूर

Success Story:'तारदाळच्या प्रियंका खोत यांची लेफ्टनंट पदावर निवड'; जिद्द, चिकाटी अन् परिश्रमाच्या जोरावर यशाला गवसणी

From Taradal to the Indian Army: नीलेश खोत सिग्नल्स कॉर्प्समध्ये कार्यरत होते. २०२२ मध्ये हेडक्वार्टर्समध्ये सेवेत असतानाच त्यांना अचानक हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यातच त्यांचे निधन झाले. पतीच्या निधनानंतर आलेल्या कठीण परिस्थितीत खचून न जाता प्रियंका यांनी आपल्या पतीचे देशसेवेचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा निर्धार केला.
Taradal’s pride: Priyanka Khot selected as Lieutenant in the Indian Army."

Taradal’s pride: Priyanka Khot selected as Lieutenant in the Indian Army."

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तारदाळ: हातकणंगले तालुक्यातील तारदाळ येथील दिवंगत जवान नीलेश खोत यांच्या पत्नी प्रियांका खोत यांनी आपल्या जिद्द, चिकाटी व अथक परिश्रमाच्या जोरावर भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट पद मिळविले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
indian army
Officer
district
lieutenant in Indian Army
Woman
Success story

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com