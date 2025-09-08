Success Story:'तारदाळच्या प्रियंका खोत यांची लेफ्टनंट पदावर निवड'; जिद्द, चिकाटी अन् परिश्रमाच्या जोरावर यशाला गवसणी

तारदाळ: हातकणंगले तालुक्यातील तारदाळ येथील दिवंगत जवान नीलेश खोत यांच्या पत्नी प्रियांका खोत यांनी आपल्या जिद्द, चिकाटी व अथक परिश्रमाच्या जोरावर भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट पद मिळविले..नीलेश खोत सिग्नल्स कॉर्प्समध्ये कार्यरत होते. २०२२ मध्ये हेडक्वार्टर्समध्ये सेवेत असतानाच त्यांना अचानक हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यातच त्यांचे निधन झाले. पतीच्या निधनानंतर आलेल्या कठीण परिस्थितीत खचून न जाता प्रियंका यांनी आपल्या पतीचे देशसेवेचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा निर्धार केला. कठोर अभ्यास, शारीरिक प्रशिक्षण आणि अखंड मेहनतीच्या जोरावर त्यांनी चेन्नई येथील ऑफिसर ट्रेनिंग ॲकॅडमीमध्ये झालेल्या पासिंग आऊट परेडमध्ये त्यांना भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट म्हणून नेमणूक मिळाली. .गावात आल्यानंतर लेफ्टनंट प्रियंका खोत यांनी प्रथम ग्रामदैवत श्री शिरकाई मंदिर येथे जाऊन देवीचे दर्शन घेतले. याप्रसंगी कुटुंबीयांसह संपूर्ण गावाने त्यांचा सत्कार करून अभिमान व्यक्त केला. तसेच गावातून भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. प्रियंका खोत म्हणाल्या, ‘विद्यार्थ्यांनी मोबाईलचा अतिरिक्त वापर टाळून आपल्या परिवाराकडे तसेच स्वतःच्या शिक्षण, करिअरकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.