AIMIM Office in Kolhapur : कोल्हापुरात ‘एमआयएम’च्या कार्यालयाला विरोध, बागल चौकात हिंदुत्ववाद्यांची निदर्शने; वातावरण तापलं

निदर्शनामुळे कार्यक्रम रद्द – कोल्हापूरातील बागल चौकात एमआयएम पक्ष कार्यालयाचे उद्घाटन खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या हस्ते होणार होते; मात्र हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांच्या निदर्शनांमुळे ते कार्यक्रमाला हजर राहिले नाहीत.तणावपूर्ण वातावरण – बागल चौकात सकाळपासूनच मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत ओवेसींचा विरोध केला, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.परिस्थिती नियंत्रणात – पोलिसांनी संवाद साधून निदर्शकांना हटवले. दुपारी तणाव निवळला; दरम्यान ओवेसी विमानतळावर पोहोचल्यावर त्यांच्या समर्थकांनी 'शेर आया रे शेर आया' अशा घोषणांनी स्वागत केले..AIMIM Office Opposition : 'एमआयएम' पक्षाचे जिल्हा कार्यालय बागल चौक येथे होणार आहे. त्याच्या उद्घाटनासाठी आज पक्षाचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी येणार असल्याचे कळताच हिंदुत्ववाद्यांनी तेथे निदर्शने केली. त्यामुळे बागल चौकात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने ओवेसी तेथे आले नाहीत. .एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष खासदार ओवेसी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्या हस्ते आज बागल चौकात पक्ष कार्यालयाचे उद्घाटन होणार होते. त्या पार्श्वभूमीवर हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते एकत्र आले. त्यांनी ओवेसी यांना येथे येऊ देणार नाही, असा इशारा दिला. आज सकाळी दहा वाजल्यापासून बागल चौकात मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त होता. दुपारी अकरा वाजण्याच्या सुमारास हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते या ठिकाणी आले. त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करून ओवेसी यांचा निषेध केला..खासदार ओवेसी हे धार्मिक भावना भडकवणारी विधाने करतात. त्यामुळे कोल्हापूरचे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडू शकते. त्यामुळे त्यांनी येथे येऊ नये, असा पवित्रा हिंदुत्ववाद्यांनी घेतला. यावेळी पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण, संजीव झाडे, संतोष डोके यांनी हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. खासदार ओवेसी येथे येणार नाहीत, त्यामुळे आपण निदर्शने करू नयेत, अशी विनंती त्यांनी केली. दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास सर्व हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते तेथून निघून गेले. नंतर परिसरातील तणाव निवळला. निदर्शनावेळी शिवानंद स्वामी, गजानन तोडकर, उदय भोसले, निरंजन शिंदे, आशीष लोखंडे यांच्यासह अन्य हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते उपस्थित होते..शेर आया शेर ऽऽऽगेली दोन दिवस खासदार ओवेसी यांच्या दौऱ्यावरून बागल चौकात तणावाचे वातावरण आहे. तेथील पक्षाच्या कार्यालयाला स्थानिकांनी विरोध केल्याने हा कार्यक्रम रद्द झाला. आज नियोजित दौऱ्यानुसार ओवेसी यांचे विमानतळावर आगमन झाले. ते विमानतळाबाहेर येताच समर्थकांनी 'शेर आया रे शेर आया' अशा घोषणा देत त्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर ते मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरातील एका हॉटेलमध्ये आले. तेथेही कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली.पोलिस अधीक्षकांची भेटखासदार ओवेसी येणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बागल चौकात सकाळपासूनच तणावाचे वातावरण होते. हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांच्या गर्दीमुळे चौकात मोठी वाहतूक कोंडी झाली. परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी येथे भेट दिली..Asaduddin Owaisi Kolhapur : 'महाराष्ट्रात मुस्लिम १४ टक्के तरी एकही खासदार नाही, आता नेतृत्व करायला शिका'; असदुद्दीन ओवेसी.