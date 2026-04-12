Kagal Traffic Relief Project : पुणे -बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर अडीच किमीचा पिलर फ्लायओव्हर, कागल लक्ष्मी टेकडीचे ट्राफिक कायमचे होणार कमी

Pune Bangalore highway flyover : राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांतर्गत कागल हद्दीत सहा लेनचा अडीच किलोमीटर लांबीचा पिलरचा फ्लायओव्हर उभारण्यात येणार असून, पुलाखाली दोन्ही बाजूंना पाच-पाच लेनचे सिमेंटचे पर्यायी रस्ते करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. येत्या एक ते दीड महिन्यात या कामास सुरुवात होणार असल्याची माहिती भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प अधिकारी संजय कदम यांनी दिली..कागल नगरपरिषदेच्या सभागृहात झालेल्या कागल-सातारा राष्ट्रीय महामार्ग कृती समितीच्या बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी कृती समितीचे अध्यक्ष भैया माने यांनी शहराची वाढती लोकसंख्या व वाहनसंख्या यामुळे निर्माण झालेल्या वाहतूक समस्यांकडे लक्ष वेधले. तसेच चौपदरीकरणाच्या कामातील अडचणी व नागरिकांना होणारा त्रास याबाबत सविस्तर मांडणी केली. महामार्गालगतच्या प्रभागांतील नगरसेवकांनीही नागरिकांच्या अडचणी मांडल्या..कदम म्हणाले, 'लक्ष्मी देवालयापासून शाहू कारखाना कार्यालयापर्यंत भरावाचा पूल उभारण्याचे काम सुरू असून, तो पूर्ण झाल्यावर वाहतुकीची समस्या कमी होईल. पंचायत समिती ते डॉ. आंबेडकर वसाहतपर्यंत कराडच्या धर्तीवर पिलरचा पूल उभारण्यात येणार आहे. पुलाखाली तीन-तीन लेनचे सिमेंट रस्ते व मधोमध पर्यावरणपूरक बगीचा तयार करण्यात येणार आहे.'.पावसाळ्यात पाण्याच्या निचऱ्यामुळे होणाऱ्या समस्याही या प्रकल्पामुळे दूर होतील. उड्डाणपूल पूर्ण झाल्यानंतर वर-खालील भागात प्रकाशयोजना करण्यात येईल व त्याचा भार नगरपरिषदेवर राहणार नाही, असेही कदम यांनी स्पष्ट केले..बैठकीत उपनगराध्यक्ष जयवंत रावण, चंद्रकांत गवळी, प्रवीण काळबर, अमित पिष्टे, नवल बोते, सौरभ पाटील, दीपक मगर, अरुण गुरव यांच्यासह इतर नगरसेवक सहभागी झाले. स्वागत जल अभियंता विजय पाटील यांनी केले, तर आभार जयवंत रावण यांनी मानले. नगराध्यक्ष सविता माने, प्रकल्प व्यवस्थापक गोविंद भैरवा आदी उपस्थित होते.