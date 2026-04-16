Pune Bangalore Highway Expansion : प्रवाशांना दिलासा! पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग सहापदरीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात, जूनपर्यंत मार्ग पूर्ण होणार

Pune Bengaluru highway update : (अभिजित कुलकर्णी) पेठ नाक्याच्या पुढे नेर्लेपासून सातारा या अंतरात महामार्ग सहापदरीकरण अंतिम टप्प्यात आहे. सेवा मार्गावरील छोटे पूल, दुभाजकांची दुरुस्ती आणि वृक्षारोपण, सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक रेलिंग व पांढरे पट्टे, पावसाचे पाणी महामार्गावर साचू नये यासाठी बांधण्यात आलेल्या गटर्सची कनेक्टिव्हिटी अशी अनेक छोटी-मोठी कामे प्रलंबित आहेत..भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हाती घेतलेल्या पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील पेठ नाका ते सातारा या ६७ किलोमीटरच्या सहापदरीकरणाचे काम आता निर्णायक वळणावर आले आहे. या कामामुळे प्रवाशांना अनेक दिवस मानसिक आणि शारीरिक त्रासाला सामोरे जावे लागत होते..मात्र, ३१ मार्च २०२६ ची अधिकृत मुदत संपल्यानंतर आता 'ग्रेस पिरियड'मध्ये हे काम पूर्णत्वाकडे जात असून, प्रवाशांचा प्रवास सुखकर होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या ६७ किलोमीटरच्या टप्प्यासाठी २,३३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. जूनपर्यंत हा मार्ग पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यास, सातारा-सांगली जिल्ह्यातील प्रवाशांसाठी ते दिलासादायक ठरेल..येथे अद्याप काही कामे प्रलंबितकऱ्हाड, नांदलापूर, पाचवड फाटा, मलकापूर, दक्षिण मांड नदी, मालखेड, कासेगाव, नेर्ली, पेठ नाकाशिल्लक कामेसेवा मार्गावरील छोटे पूल, मजबुतीकरणदुभाजकांची दुरुस्ती, सुशोभीकरण, वृक्षारोपणसुरक्षेसाठी रेलिंग आणि पांढरे पट्टे मारणेपावसाळ्यापूर्वी गटर्सचे काम पूर्ण करणे अत्यंत गरजेचेनव्याने उभारण्यात आलेले पूल महामार्गाला जोडणे.