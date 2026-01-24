Pune Bangalore Highway : पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग सहापदरीकरण कामास गती, कोल्हापुरात येताना कायमची वाहतूक कोंडी संपणार, ब्रिजचे काम सुरू

National Highway Development : गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरीकरणाच्या कामाला गती मिळाली आहे. नागाव फाटा येथील बहुप्रतीक्षित उड्डाणपुलाच्या उभारणीतील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या ‘गर्डर’ बसवण्याच्या कामाला अखेर सुरुवात झाली..या कामामुळे परिसरातील वाहतुकीला भविष्यात शिस्त लागणार आहे. पुलाच्या बांधकामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या एका गर्डरचे वजन सुमारे ७० टन इतके आहे. हे अवजड गर्डर उचलण्यासाठी आणि पिलरवर अचूक जागेवर बसवण्यासाठी दोन महाकाय हायड्रोलिक क्रेनचा वापर केला जात आहे. आज सायंकाळी या कामाला सुरुवात करण्यात आली. एकूण दहा गर्डर या ठिकाणी बसवले जाणार आहेत. एक गर्डर बसवण्यासाठी सुमारे अडीच तास एवढा वेळ लागत आहे. अतिशय खबरदारी घेऊन हे तांत्रिक काम केले जात आहे..CREDAI Kolhapur : रेंटल प्रॉपर्टी कराचा फटका! कोल्हापूरच्या विकासासाठी क्रिडाईची महापालिकेकडे ठोस मागणी.उड्डाणपुलाच्या या कामामुळे नागाव फाटा येथून वळण घेणाऱ्या वाहनांची थोडी गैरसोय होत आहे. नागाव फाटा येथे वळण घेणाऱ्या अवजड वाहनांना सेवा रस्त्यांचा वापर करून सुमारे एक किलोमीटरचा प्रवास करावा लागत आहे. औद्योगिक वसाहतीमधील कामगार व कर्मचाऱ्यांची शिफ्ट सायंकाळी बंद होत असल्याने या वेळेत वाहनांची गर्दी असते. त्यामुळे सेवा मार्गावर वाहनांच्या रांगा लागत आहेत. आता कामाला वेग आला आहे..ठळक वैशिष्ट्येगर्डरचे वजन : ७० टन (प्रत्येकी)एकूण गर्डर : १० संख्यावेळ : प्रत्येक गर्डरसाठी साधारण अडीच तासफायदा: उड्डाणपुलामुळे नागाव फाट्यावरील वाहतूक कोंडी कायमची सुटणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.