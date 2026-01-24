कोल्हापूर

Pune Bangalore Highway : पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग सहापदरीकरण कामास गती, कोल्हापुरात येताना कायमची वाहतूक कोंडी संपणार, ब्रिजचे काम सुरू

Kolhapur Traffic Relief : पुणे–बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरीकरणाच्या कामाला वेग आला असून कोल्हापूर शहरात येताना होणारी कायमची वाहतूक कोंडी लवकरच संपणार आहे.
Pune–Bangalore National Highway kolhapur

Sandeep Shirguppe
National Highway Development : गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरीकरणाच्या कामाला गती मिळाली आहे. नागाव फाटा येथील बहुप्रतीक्षित उड्डाणपुलाच्या उभारणीतील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या ‘गर्डर’ बसवण्याच्या कामाला अखेर सुरुवात झाली.

Kolhapur
Traffic
National Highway
Also useful for Indian highways
national highway 4
Asian highway
Nagaon
Ministry of Road Transport and Highways
kolhapur city
Bangalore highway traffic disruption

