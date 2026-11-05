Pune-Kolhapur Highway Traffic Update : पुण्याहून पाच तासात कोल्हापूर! ट्रॅफिकचं टेन्शन घेऊ नका, हे नवे पर्यायी रस्ते चेक करा

Pune to Kolhapur Alternative Route : ऊसदराच्या मागणीसाठी पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर किणी टोलनाका आणि सातारा जिल्ह्यातील नागठाणे येथे चक्काजाम आंदोलन सुरू असले, तरी पुण्याहून कोल्हापूर आणि सांगलीकडे येणाऱ्या प्रवाशांसाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध आहेत. या दोन्ही मार्गांवरून वाहतूक सुरळीत सुरू असून, कुठेही वाहतूक कोंडी नसल्याची माहिती प्रवाशांनी दिली..पुण्याहून सातारा मार्गे कोल्हापूरला येता येत असून, दुसऱ्या मार्गाने फलटण-दहिवडी-विटा मार्गे सांगली गाठता येत आहे. त्यामुळे दिवाळीसाठी गावी जाणाऱ्या प्रवाशांना महामार्गावरील आंदोलनाचा फटका टाळणे शक्य आहे..पुण्याहून कोल्हापूरला येण्यासाठी पहिला पर्यायी मार्ग पुणे-सातारा एमआयडीसी-रेठरेमधपूर-पलूस-आष्टा-पेठ वडगाव-कोल्हापूर असा आहे. या मार्गाने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी पहाटे साडेतीन वाजता रावेत येथून प्रवास सुरू करून सकाळी साडेनऊच्या सुमारास कोल्हापूर गाठले. संपूर्ण प्रवासात वाहतूक मध्यम स्वरूपाची होती. कुठेही मोठी वाहतूक कोंडी जाणवली नाही..दुसरा पर्यायी मार्ग पुणे-खेड शिवापूर-शिरवळ-लोणंद-फलटण-दहिवडी-विटा-सांगली असा आहे. या मार्गाने पुण्याहून सांगलीला सुमारे पाच तासांत पोहोचता येत आहे. या मार्गावरही वाहतुकीची कोणतीही अडचण नसून, रस्ता पूर्णपणे सुरू असल्याची माहिती प्रवाशांनी दिली..Pune Bangalore Highway traffic : ऊसदर आंदोलनाचा तिसरा दिवस; पुणे-बंगळूर महामार्ग ठप्प; साताऱ्यापासून सांगली-कोल्हापूरसाठी पर्यायी मार्ग कोणते?.दरम्यान, ऊसाला प्रतिटन पहिली उचल चार हजार ५०० रुपये मिळावी, या मागणीसाठी माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली किणी टोलनाक्यावर चक्काजाम आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाचा सलग तिसरा दिवस उलटूनही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे पुणे-बंगळूर महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. दिवाळीसाठी गावी निघालेल्या प्रवाशांनी मुख्य महामार्गावरील परिस्थिती लक्षात घेऊन पर्यायी मार्गांचा वापर होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.