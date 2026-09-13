Pune Bengaluru Highway: पुणे-बंगळूर महामार्गावर वाहतूक कोंडी; दोन्ही बाजूला वाहनांच्या रांगा; तावडे हॉटेल चौकात गर्दी, वाहनधारक त्रस्त

कोल्हापूर : पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर सायंकाळी वाहतूक कोंडी झाली. महामार्गावर तावडे हॉटेल ते सांगली फाटा या मार्गावर वाहनांची रांग होती. त्यामुळे वाहतूक अत्यंत संथ सुरू होती. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने पुणे-मुंबईतून येणाऱ्या वाहनांमुळे राष्ट्रीय महामार्गावर वाहनांची संख्या अधिक होती. तावडे हॉटेल परिसर चौकामध्ये वाहतूक कोंडी झाली होती. .Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.महामार्गावर दोन्ही बाजूला वाहनांच्या रांगा होत्या. गेली काही दिवस महामार्गावर सातत्याने वाहतूक कोंडी होत आहे. तावडे हॉटेल चौकात वाहतूक पोलिस असूनही वाहनधारकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. तावडे हॉटेल येथील चौकात पूर्वी सिग्नल सुरू होता. तो अनेक दिवस बंद अवस्थेत आहे. येथील सिग्नल सुरू करून वाहतूक कोडींबाबत पोलिस प्रशासनाने मार्ग काढण्याची मागणी वाहनधारकांतून होत आहे..पुणे-कोल्हापूर आठ तास प्रवास पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर वाहनांची संख्या वाढली आहे. तसेच अनेक ठिकाणी रस्त्याचे काम सुरू असल्यामुळे वाहने थांबून होती. त्यामुळे कोल्हापूर ते पुणे हा प्रवास करून वाहनांना आठ तासांचा कालावधी लागत असल्याचे चित्र आहे..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.नागाव फाटा ते तावडे हॉटेलदरम्यान महामार्गावर वाहतूक कोंडी आता रोजची बाब झाली आहे. याचा वाहनधारकांना मनस्ताप सोसावा लागतो. महामार्ग पोलिसांनी याकडे तातडीने लक्ष द्यावे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने महामार्गाचे अपुरे काम तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना ठेकेदारांना द्याव्यात. - सयाजी काटकर, उद्योजक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.