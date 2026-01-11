कोल्हापूर

Pune Fraud Case : वीस कोटींच्या कर्जासाठी, तब्बल ६५ लाख प्रोसेसिंग फी; पुण्यातील बंटी -बबलीने कोल्हापूरच्या साखर व्यापाराला लावला चुना

Sugar Trader Fraud : २० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करून देण्याच्या नावाखाली पुण्यातील बंटी-बबलीने कोल्हापूरच्या साखर व्यापाराकडून तब्बल ६५ लाखांची फसवणूक केली.
Kolhapur Business Fraud : वीस कोटींचे व्यावसायिक कर्ज मिळवून देण्याच्या आमिषाने प्रोसेसिंग फी म्हणून साखर व्यापाऱ्याकडून तब्बल ६५ लाखांची रक्कम उकळून फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणी मनीष नानासाहेब उर्फ नानाजी देशमुख व संगीता मनीष देशमुख (दोघे रा. गोल्डन कॅस्टल, बालेवाडी, पुणे) या दांपत्यावर शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.

