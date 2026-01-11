Pune Fraud Case : वीस कोटींच्या कर्जासाठी, तब्बल ६५ लाख प्रोसेसिंग फी; पुण्यातील बंटी -बबलीने कोल्हापूरच्या साखर व्यापाराला लावला चुना

Kolhapur Business Fraud : वीस कोटींचे व्यावसायिक कर्ज मिळवून देण्याच्या आमिषाने प्रोसेसिंग फी म्हणून साखर व्यापाऱ्याकडून तब्बल ६५ लाखांची रक्कम उकळून फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणी मनीष नानासाहेब उर्फ नानाजी देशमुख व संगीता मनीष देशमुख (दोघे रा. गोल्डन कॅस्टल, बालेवाडी, पुणे) या दांपत्यावर शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः शाहूपुरीमध्ये साखर व्यापाऱ्याचे कार्यालय आहे. एका मित्राच्या माध्यमातून त्यांची मनीष देशमुख याच्याशी ओळख झाली. डिसेंबर २०२३ मध्ये व्यवसायासाठी राष्ट्रीयीकृत बॅंकेतून १५ ते २० कोटींचे कर्ज मिळवून देतो, असे आश्वासन देशमुखने साखर व्यापाऱ्याला दिले. तसेच अन्य काही कर्जे मंजूर करून दिल्याची कागदपत्रेही दाखविल्याने व्यापाऱ्याचा विश्वास बसला..व्यवसायासाठी कर्जाची गरज असल्याने साखर व्यापाऱ्याने मनीष देशमुखने सांगितलेल्या श्रीम कन्सल्टिंग या फर्मच्या नावे डिसेंबर २०२३ मध्ये तीस लाख रुपये पाठवले. जानेवारी २०२४ मध्ये त्याने पुन्हा साडेसात लाख रुपये पाठविण्यास सांगितले. प्रोसेसिंग फी पोटी ही रक्कम द्यावी लागणार असल्याचे तो सांगत होता. यासोबतच रोख स्वरूपात २७ लाख ५० हजार रुपये या भामट्याने साखर व्यापाऱ्याकडून घेतले. दोन महिन्यांत जवळपास ६५ लाखांची रक्कम त्याने उकळली..पैसे परत करण्यास टाळाटाळ...या काळात संबंधित साखर व्यापारी एका व्याधीने त्रस्त असल्याने उपचारासाठी पैशांची नितांत गरज भासली. त्यांच्या पत्नीने देशमुख दांपत्याला दिलेल्या ६५ लाखांची रक्कम परत मागण्यास सुरुवात केली. तसेच संबंधित व्यापाऱ्याला विश्रांतीचा सल्ला देण्यात आल्याने एक वर्षभर त्यांनी केवळ फोनवरून पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. अखेर व्यापाऱ्याची पत्नी व दीर यांनी पुण्यात जाऊन संशयित देशमुख व त्याच्या पत्नीकडे पैशांची मागणी केली..Pune Crime : जुन्या वादातून खराडी परिसरात तरुणावर गंभीर हल्ला; पोलिस तपास सुरु!.खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकीसाखर व्यापाऱ्याच्या भावालाही कर्ज मिळवून देण्याच्या बहाण्याने आणखीन ६१ लाख रुपये या देशमुख दांपत्याने घेतले आहेत. त्याबाबतही तगादा लावताच संशयित देशमुख याच्या पत्नीने विनयभंगाच्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी दिल्याने त्यांनी काही वेळ शांत राहणे पसंत केले. तसेच देशमुख दांपत्याविरोधात पुण्यात अनेक गुन्हे दाखल असल्याचेही समोर आल्याचे फिर्यादीने सांगितले..दोन वेगवेगळ्या फर्मद्वारे लुबाडणूकसंशयित मनीष देशमुख हा वेगवेगळी नावे सांगत होता. त्याने श्रीम कन्सल्टिंग या फर्मच्या नावावर पैसे घेतले, तर त्याची पत्नी संगीता देशमुख हिने एसडीबी एंटरप्रायजेस या फर्मच्या नावे रक्कम घेतली आहे. देशमुख हा मूळचा नागपूरचा रहिवासी असून, दोन मुलींसोबत हे कुटुंब पुण्यात राहात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.