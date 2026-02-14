Pune Kolhapur Highway accident : पुणे -कोल्हापूर महामार्गावर भीषण अपघात, पत्नी जागीच ठार तर पती गंभीर

Pune Kolhapur National Highway Accident : (अभिजीत कुलकर्णी) : पुणे–बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर टोप येथे शनिवारी(ता.१४) सायंकाळी झालेल्या भीषण अपघातात मोटारसायकलवरील महिलेचा जागीच मृत्यू झाला, तर तिचा पती गंभीर जखमी झाला. सायंकाळी सुमारे पावणे सातच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. अपघातानंतर संबंधित कंटेनरचालक वाहनासह घटनास्थळावरून फरार झाला पोलिसांनी त्याचा शोध सुरू केला आहे.श्वेता अक्षय चव्हाण (रा. रेठरे बुद्रुक, ता. कराड, जि. सातारा) असे मृत महिलेचे नाव आहे. त्यांचे पती अक्षय अधिकराव चव्हाण हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..घटनास्थळ व पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अक्षय व श्वेता हे दोघे मोटारसायकलवरून कोल्हापूरहून आपल्या गावी रेठरे बुद्रुककडे निघाले होते. टोप येथे मागून वेगाने येणाऱ्या अज्ञात कंटेनरने त्यांच्या मोटारसायकलीस जोरदार धडक दिली. या धडकेत श्वेता या मोटारसायकलवरून उडून महामार्गावर पडल्या. त्याच वेळी कंटेनरची चाके त्यांच्या अंगावरून गेल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघाताचे दृश्य अत्यंत हृदयद्रावक होते..दरम्यान, अक्षय हे महामार्गाच्या डाव्या बाजूच्या कडेला फेकले गेल्याने गंभीर जखमी झाले. स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ मदत करून त्यांना रुग्णवाहिकेतून उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले..अपघाताची वेळ ही सायंकाळच्या गर्दीची असल्याने तसेच महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचे काम सुरू असल्याने पुण्याकडे जाणारी वाहतूक काही काळ ठप्प झाली. परिणामी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. रुग्णवाहिकेलाही घटनास्थळी पोहोचण्यात अडथळे आले..Navale bridge accident: पुण्यात नवले पुलाजवळ पुन्हा अपघात; महाविद्यालयीन तरुणाचा मृत्यू.शिरोली एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल होताच पंचनामा करून वाहतूक सुरळीत करण्यास प्राधान्य दिले. अपघातग्रस्त कंटेनर व चालकाचा शोध सुरू असून पुढील तपास करण्यात येत आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. महामार्गावरील वाढती वेगमर्यादा उल्लंघन व अवजड वाहनांची बेदरकार धाव याबाबत नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.