Pune Kolhapur Highway accident : पुणे -कोल्हापूर महामार्गावर भीषण अपघात, पत्नी जागीच ठार तर पती गंभीर

Accident on Pune-Kolhapur Highway: पुणे-कोल्हापूर महामार्गावर वेगवान ट्रकने दाम्पत्याच्या अंगावरून गेल्याने भीषण अपघात झाला. या घटनेमुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळासाठी पूर्णपणे ठप्प झाली.
Pune Kolhapur NH traffic jam due to accident

Pune Kolhapur National Highway Accident : (अभिजीत कुलकर्णी) : पुणे–बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर टोप येथे शनिवारी(ता.१४) सायंकाळी झालेल्या भीषण अपघातात मोटारसायकलवरील महिलेचा जागीच मृत्यू झाला, तर तिचा पती गंभीर जखमी झाला. सायंकाळी सुमारे पावणे सातच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. अपघातानंतर संबंधित कंटेनरचालक वाहनासह घटनास्थळावरून फरार झाला पोलिसांनी त्याचा शोध सुरू केला आहे.श्वेता अक्षय चव्हाण (रा. रेठरे बुद्रुक, ता. कराड, जि. सातारा) असे मृत महिलेचे नाव आहे. त्यांचे पती अक्षय अधिकराव चव्हाण हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

