Bus Accident Highway : पुणे–कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावर तांदूळवाडीत एसटी बसचा अपघात, २१ प्रवासी असल्याची माहिती

Kolhapur highway accident : पुणे–कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावर तांदूळवाडी (जि. कोल्हापूर) गावाजवळ एसटी महामंडळाच्या ‘हिरकणी’ बसचा अपघात झाला. बसचा टायर अचानक फुटल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि बस रस्त्यावरील डिव्हायडरवर जाऊन आदळली. या अपघातात एका महिला प्रवाशाला किरकोळ दुखापत झाली असून इतर सर्व २१ प्रवासी सुरक्षित असल्याची माहिती मिळाली..मिळालेल्या माहितीनुसार, आजरा येथून सकाळी आठ वाजता ‘हिरकणी’ बस पुण्यातील स्वारगेटकडे निघाली होती. पुणे–कोल्हापूर महामार्गावर तांदूळवाडी गावाजवळ पोहोचताच बसचा टायर अचानक फुटला. त्यामुळे बस चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि बस थेट महामार्गावरील डिव्हायडरवर जाऊन आदळली..अपघातानंतर बसमधील प्रवाशांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे मोठी दुर्घटना टळली. या अपघातात एका महिला प्रवाशाला किरकोळ दुखापत झाली असून इतर प्रवासी सुखरूप असल्याचे समजते. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य केले..Latur Accident: कारची टेंपोला धडक; चार ठार, दोघे गंभीर, जेवण करून परतताना औशात दुर्घटना.दरम्यान, या अपघातामुळे काही काळ महामार्गावरील वाहतूक मंदावली होती. काही दिवसांपूर्वी याच मार्गावर वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण झाल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. या अपघातानंतर पुन्हा काही काळ वाहतुकीवर परिणाम झाला. नंतर पोलिसांनी तातडीने परिस्थिती नियंत्रणात आणत वाहतूक सुरळीत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.