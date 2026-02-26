कोल्हापूर

Pune Political Controversy News : पुण्यात महापौरांचा हेडगेवारांना हार, शाहू महाराजांना केवळ नमस्कार? कोल्हापुरातून निषेधाची मागणी

Pune Mayor Politics News : पुणे महापौरांच्या कृतीवरून राजकीय वाद पेटला. शाहू महाराजांबाबतच्या वागणुकीवर कोल्हापुरातून निषेधाची मागणी होत आहे.
esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Pune municipal latest news : पुणे महानगरपालिकाच्या नवनिर्वाचित महापौर मंजुषा नागपुरे आणि उपमहापौर यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर महापालिका भवनातील विविध नेत्यांच्या प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण केले. मात्र डॉ. हेडगेवार यांच्या प्रतिमेला हार घातल्यानंतर शेजारील राजर्षी शाहू महाराज यांच्या तैलचित्राला हार न घालता केवळ नमस्कार केल्याने वाद निर्माण झाला आहे.

