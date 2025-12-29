Gadhinglaj Farmer : शाळू बहारात, पण अळींच्या हल्ल्याने शेतकरी संकटात; गडहिंग्लजमध्ये रब्बी ज्वारी धोक्यात

गडहिंग्लज : रब्बी हंगामातील ज्वारीसह हरभरा, गहू आदी पिकांसाठी वातावरण चांगले आहे. परंतु, रब्बी ज्वारी (शाळू) ला रस शोषणाऱ्या अळींनी पोखरायला सुरुवात केली आहे. या अळी पानांतील रस शोषल्याने पाने वाळून गोळा व्हायला सुरुवात झाली आहे. .परिणामी तालुक्यात रब्बीतील महत्त्वाची असणारी शाळू गंभीर स्थितीतून वाटचाल करीत आहे. या अळींमुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. रब्बी हंगामात शाळूचे साधारण ३ हजार हेक्टरमध्ये पेरणी होते. यावर्षीही मोठ्या प्रमाणात पेरणी झाली. .sangli Farmers : अतिपावसाचा ऊस शेतीवर घाला; वाढ खुंटली, वजन घटले आणि शेतकरी अडचणीत.अवकाळी पावसामुळे शेतात ओल असल्याने मशागत थांबली. काहीशी उशिरा सुरू झालेली पेरणी वातावरण पोषक असल्याने शाळूचे पीक चांगले आले आहे. वाढही चांगली आहे. परंतु, काही दिवसांपासून पिकावर रस शोषणारे हिरवे तुडतुडे (अळी) व मावा किडीचा प्रादुर्भाव सुरू झाला आहे. .परिणामी कणसाची वाढ कमी होते आणि उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटते. तालुक्याच्या पूर्वभागात याचा प्रादुर्भाव अधिक आढळत आहे. कृषी विभागाने सर्वेक्षण करून बाधित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांमध्ये या अळी व किडीच्या नियंत्रणासाठी प्रबोधन करण्याची गरज आहे. .तालुक्यात रब्बी ज्वारीचे उत्पादन हमखास मानले जाते. यंदा थंडी व दवाचा हंगामही चांगला आहे. परिणामी पीक चांगले आले, मात्र मध्येच अळी व किडींनी या पिकाला पोखरल्याने शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा उत्पादनातील घटीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे..अळींचा प्रादुर्भाव कशामुळेज्या जमिनीत अतिरिक्त खतांचा मारा झाला असेल त्याठिकाणी किड व अळी मोठ्या प्रमाणात आढळतात. तसेच जमिनीत नत्रयुक्त खते म्हणजेच युरियाचा वापर वाढला असेल त्या ठिकाणी ज्वारीवर अशा किडींचा व अळींचा प्रादुर्भाव लवकर होतो. त्यामुळे नत्रयुक्त खतांचा समतोल वापर गरजेचा आहे..अळी-किड प्रतिबंधात्मक उपायज्वारीची अधिक दाट पेरणी टाळावीनत्रयुक्त खतांचा समतोल वापर कराज्वारी पिकात आंतरपीक म्हणून चवळी घेणे उपयुक्तउपाययोजना अशामावा नियंत्रणासाठी क्य्रासोपा या परभक्षी किडीचे संवर्धन करापाच टक्के निंबोळी अर्काची फवारणीदशपर्णी अर्क १५० मिली १५ लिटर पाण्यातून फवारावेडायमिथोएट ३० टक्के २० मिली किंवा इमिडाक्लोप्रीड एसएल २० मिली १५ लिटर फवारावे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.