Kolhapur Police Department News : कोल्हापूर पोलीस दलात एका पदासाठी सात अधिकाऱ्यांची मोठी फिल्डिंग, गुन्हे अन्वेषण शाखेत काय सुरूय

Kolhapur crime branch update : स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या निरीक्षक पदासाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. इच्छुकांनी आपापल्या पद्धतीने निवडीचे निकष पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. वैद्यकीय रजेवर गेलेले तत्कालीन पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकरही आज नियंत्रण कक्षात हजर झाले. सातहून अधिक नावे सध्या चर्चेत असून समितीकडूनही चाचपणी सुरू करण्यात आली आहे..पोलिस निरीक्षक कळमकर यांचा कालावधी पूर्ण होण्याआधीच त्यांची अचानक बदली झाली होती. नोव्हेंबरअखेरीस झालेल्या बदलीनंतर त्यांच्या ठिकाणी पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण रुजू झाले होते. दरम्यान, कार्यकाल पूर्ण झाला नसल्याने या बदलीला कळमकर यांनी 'मॅट कोर्टा'त आव्हान दिले होते. याची सुनावणी पूर्ण होऊन 'मॅट'ने नुकताच निकाल दिला..यामध्ये नवीन निरीक्षक निवडीसाठी पाच पोलिस अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. त्यांनी सुचविलेल्या पाच नावांतून एकाचे नाव निवडण्याचे अधिकार विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांना दिले आहेत..कळमकर, चव्हाणांसह इच्छुकांत स्पर्धातत्कालीन निरीक्षक रवींद्र कळमकर, सध्याचे निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांच्यासह 'शाहूपुरी'चे निरीक्षक संतोष डोके, 'करवीर'चे निरीक्षक किशोर शिंदे, सांगलीहून महानिरीक्षक कार्यालयाकडे आलेले सतीश शिंदे, 'गडहिंग्लज'चे निरीक्षक अजय सिंदकर, नियंत्रण कक्षाकडील निरीक्षक मानसिंग खोचे यांची नावे स्पर्धेत आहेत.