Radhanagari Dam : राधानगरी धरणाचे सर्व स्वयंचलित दरवाजे बंद; कोल्हापूरवरील पुराचा धोका टळला, १,४०० क्यूसेक विसर्ग कायम

Radhanagari Dam Gates Closed : (राजू पाटील) : राधानगरी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सलग दोन दिवस झालेल्या अतिवृष्टीमुळे उघडलेले आणखी तीन स्वयंचलित दरवाजे मंगळवारी (ता. ०४) मध्यरात्रीनंतर टप्प्याटप्प्याने बंद झाले. सध्या धरणातून केवळ वीजनिर्मितीसाठी पायथ्याच्या वीजगृहातून १ हजार ४०० क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे भोगावती नदीवरील पूरस्थिती हळूहळू ओसरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सोमवारी धरणाच्या स्वयंचलित दरवाजांतून ५हजार ७१२ क्यूसेक आणि पायथ्याच्या वीजगृहातून १ हजार ४०० क्यूसेक असा एकूण ७ हजार ११२ क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग भोगावती नदीपात्रात सुरू होता. या विसर्गामुळे पडळी आणि पिरळ येथील पूल पाण्याखाली गेल्याने वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले होते..मात्र, मंगळवारी सकाळपर्यंत धरणाचे सर्व स्वयंचलित दरवाजे बंद झाल्याने नदीतील पाणी कमी होण्यास सुरुवात झाली आहे. तरीही पाणलोट क्षेत्रात पुन्हा जोरदार पाऊस झाल्यास तलावाची पातळी वाढून स्वयंचलित दरवाजे अधूनमधून उघडणे आणि बंद होणे सुरू राहू शकते, अशी माहिती प्रशासनाने दिली आहे..Radhanagari Dam Water Release : राधानगरी धरणाचे दोन दरवाजे उघडले; भोगावती नदी पात्रात 4 हजार 256 क्युसेक विसर्ग, कोल्हापुरातील 35 बंधारे पाण्याखाली.दरम्यान, आज (ता. ०४) सकाळी ०७ वाजता राजाराम बंधाऱ्यावरील पाण्याची पातळी ३१ फूट ०७ इंच (५३९.८१ मीटर) इतकी नोंदविण्यात आली. बंधाऱ्यातून ३२ हजार ७८३ क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू असून नदीची इशारा पातळी ३९ फूट, तर धोका पातळी ४३ फूट आहे. सध्या जिल्ह्यातील ४३ बंधारे पाण्याखाली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.