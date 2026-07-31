Radhanagari Dam Gate Opened : राधानगरी धरण 100 टक्के भरले! मध्यरात्री 6 क्रमांकाचा स्वयंचलित दरवाजा उघडला; भोगावती नदीकाठच्या लोकांना सतर्कतेचा इशारा

कोल्हापूर/राधानगरी : राधानगरी धरण आज पूर्ण क्षमतेने (१०० टक्के) भरले. याच्या सात स्वयंचलित दरवाजांपैकी क्रमांक सहाचा एक दरवाजा मध्यरात्री खुला झाला. यामधून १४२८ क्यूसेक व पॉवर हाऊस मधून १४०० क्यूसेक असा एकूण २८२८ क्यूसेक विसर्ग भोगावती पात्रात सुरु (Radhanagari Dam water release today) आहे. नदी काठच्या लोकांनी दक्षतेचा इशारा दिला आहे. .पाणलोट क्षेत्रातील दाजीपूर परिसरातून पाण्याची आवक या ‘लक्ष्मी’ तलावात सुरू झाल्याने याची पाणी पातळी वाढतच राहिली. हे धरण ३४७.५० फुटाच्या पातळीला पूर्ण भरते याचवेळी सात स्वयंचलित दरवाजे पैकी एक एक दरवाजा खुला होतो. रात्री ११ वाजून ३२ मिनिटांनी ३४७.४४ फूटपाणी पातळी होताच सात पैकी क्रमांक सहा क्रमांकाचा दरवाजा उघडला..दरम्यान, कोदे, सर्फनाला, जांबरे हे प्रकल्प १०० टक्के भरले असून कडवी ९६ टक्के भरला आहे. दूधगंगा धरणातील साठा ६६ टक्के झाला आहे. उर्वरित सर्व धरणे ८० टक्के भरली आहेत. पुढील महिन्याभरातील पावसात ती पूर्ण भरण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील वर्षभरासाठी पाण्याची हमी मिळाली आहे. सध्या ३७ बंधारे पाण्याखाली आहेत. रात्री १२ वाजता पंचगंगेची पाणी पातळी ३३ फूट दोन इंच इतकी होती..Ratnagiri Bhatye Breakwater Project : रत्नागिरीत 143 कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट! 'या' भागात सुरू होणार 'सी-प्लेन' सेवा; पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केली पाहणी.उंचगीतून ५० क्युसेक्सने विसर्गआजरा तालुक्यात पावसाचा जोर ओसरला आहे. आज दिवसभरात पावसाने विश्रांती घेतल्याचे दिसले. साळगाव बंधाऱ्यावरील पाणी ओसरले असून, बंधाऱ्यावरून वाहतूक पूर्ववत सुरू झाली आहे. उचंगी प्रकल्पात ३१७ दस लक्ष घनफूट पाणीसाठा केला असून, सांडव्यातून ५० क्युसेक्सने विसर्ग सुरू झाला आहे. प्रकल्पाची ६१९ दसलक्ष घनफूट साठा होता..इचलकरंजीत पंचगंगेची पातळी ५८ फुटांवरइचलकरंजी : पावसाने गुरुवारी दिवसभर उघडीप दिली असली, तरी पंचगंगा नदीतील पाण्याच्या पातळीत वाढ होत आहे. काल सांयकाळी पाण्याची पातळी ५८ फूट ६ इंचावर होती. पण, तुलनेने आज होणारी वाढ ही संथ आहे. सध्या घाट पू्र्णतः पाण्याखाली गेला असून, महादेव मंदिर व जहागीरदार घोरपडे यांच्या समाधीस्थळापर्यंत पाणी आले आहे. स्मशानभूमीच्या पार्किंगमध्ये पाणी घुसले आहे. त्यामुळे होणारे पार्किंग बंद करण्यात आले आहे..Satara Farmer Loan Waiver : साताऱ्यातील 31,556 शेतकरी पात्र! अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची पहिली यादी जाहीर; तुमच्या गावातील यादी 'येथे' पाहा.धरणांतील पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे (कंसात टक्केवारी)राधानगरी ८.३२ मिमी (१००)तुळशी २.८५ टीएमसी (८२)वारणा २९.२४ (८५)दूधगंगा १५.९७ (६३)कासारी २.३३ मिमी (८४)कडवी २.४२ (९६)कुंभी २.१३ टीएमसी (७९)पाटगाव २.५५ मिमी (६९)चिकोत्रा ०.८४ (५५)चित्री १.८९ टीएमसी (१००)जंगमहट्टी १.२२ टीएमसी (१००)घटप्रभा १.५६ टीएमसी (१००)जांबरे ०.८२ टीएमसी (१००)आंबेआहोळ १.१४ टीएमसी (९२)सर्फनाला ०.६७ टीएमसी (१००)धामणी १.२९ टीएमसी (३४)कोदे ०.२१ (१००).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.