Radhanagari Dam Safety : 1954 पासून पाणीसाठा, 1970 मध्ये ग्राऊंटिग; न्यूक्लिअर बोर लाँगिंग चाचणीनंतर राधानगरी धरणाची मुख्य भिंत किती भक्कम? स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट समोर

राधानगरी : सात दशकानंतरही राधानगरी धरणाची मुख्य भिंत जुजबी गळतीचा अपवाद वगळता भक्कम असल्याचा निष्कर्ष घनता चाचणी अहवालातून समोर आला (Radhanagari Dam main wall density test results) आहे. केंद्रीय जल आणि ऊर्जा संशोधन संस्थेने १६ ते २० जून या कालावधीत न्यूक्लिअर बोर लाँगिंगद्वारे मुख्य भिंतीची घनता चाचणी केली होती. त्याचा अहवाल जलसंपदा विभागाला नुकताच मिळाला. .धरणात १९५४ पासून पाणीसाठा करण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर दोन दशकांनी धरणाच्या दगडी मुख्य भिंतीतून काही प्रमाणात गळती आढळली होती. मात्र १९७० च्या दशकात मुख्य भिंतीला ग्राऊंटिग आणि दगडी आधार देण्याच्या उपाययोजना केल्या. त्यातून गळती पूर्णता थांबली, तर मुख्य भिंतीचे मजबुतीकरण झाले..आता झालेल्या घनता चाचणीसाठी मुख्य भिंतीत विशिष्ट ठिकाणी दहा बोर घेतले होते. त्यातील केवळ तीन ठिकाणीच प्रमाणित घनता अल्प प्रमाणात कमी आढळली. मुख्य भिंतीच्या या भागात संभाव्य गळतीची शक्यता गृहीत धरून, भविष्यात ग्राऊंटिग उपायोजना आखावी लागेल. या घनता चाचणी अहवालानुसार भविष्यातील धरण मजबुतीकरणाच्या आवश्यक उपाययोजना सूचित करण्यात येणार आहेत. घनता चाचणीतून धरणाचे स्ट्रक्चरल ऑडिटच झाले आहे..Gokul Chairman Election : 'गोकुळ' जिंकूनही सतेज पाटलांचं टेन्शन वाढलं! अध्यक्ष निवडीत नवा कायदेशीर ट्विस्ट; 14 चा आकडा कसा गाठणार? 'ते' 12 संचालक गैरहजर राहिले तर..?.घनता चाचणीनंतर या महिन्यात धरण सुरक्षा कायदा २०२१ अंतर्गत स्थापित सात सदस्य तज्ज्ञ समितीने धरण पाहणी करून, तांत्रिक माहिती आधारे तयार केलेला अहवाल थेट केंद्रीय जल मंत्रालयाकडे सादर होणार आहे. एकूणच मजबुतीकरण योजना, घनता चाचणी आणि तज्ज्ञ समिती प्रत्यक्ष पाहणीतून राज्यातील हे जुने धरण आजही पूर्णता भक्कम आणि सुरक्षित असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे..प्रमाणित घनता २.५ ग्रॅम प्रतिघन सेंटिमीटर गृहीत धरली जाते. मुख्य भिंतीत घेतलेल्या दहा बोरपैकी तीन बोरमध्ये घनता २.२ ग्रॅम प्रति घन सेंटिमीटर दिसली आहे. स्पॉट डेनसिटी कमी राहिल्याने लिकेज शक्यता वाढते. यामुळे भविष्यात उपाययोजना कराव्या लागण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय जल आणि ऊर्जा संशोधन संस्थेकडूनच गरजेनुसार उपाययोजना सूचित होतील. प्रस्तावित सांडवा पुनर्बांधणी योजनेनंतर धरण मजबुती करण्याचा तिसरा टप्पा पूर्ण होईल.-प्रवीण पारकर, उपअभियंता राधानगरी धरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.