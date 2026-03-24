Radhanagari Dam : राधानगरी धरण सेवाद्वार नूतनीकरणासाठी ८८ कोटींच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता

राधानगरी : महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमांतर्गत राधानगरी धरणाच्या सांडवा आणि सेवाद्वाराच्या नूतनीकरणाच्या ८८ कोटी ७८ लाख खर्चाच्या योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेचा अध्यादेश आज निघाला. पूर आणि पाणीसाठा नियंत्रण आणि धरण सुरक्षेतेच्या दृष्टिकोनातून धरणाला वक्राकार दरवाजे बसविण्यात येणार असून, सेवाद्वाराचे हायड्रोलिक तंत्रज्ञानाने अत्याधुनिकीकरण होणार आहे..कोल्हापूर व सांगली जिल्हा कृष्णा व भीमा खोरे पूर व आपत्ती नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने अंतर्गत पुरामुळे आपत्तीजन्य परिस्थिती ओढवू नये, म्हणून नदी प्रवाह वाढविण्यासाठी, पाणी निचरा व वहनातील अडचणी दूर करणे, स्पॉन सिटीसारख्या नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे..राज्य सुकाणू समितीच्या मान्यतेनंतर तब्बल वर्षभराने धरणाला रिडल गेट व सेवाद्वार अत्याधुनिक प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजुरीचा अध्यादेश निघाला. राज्य सुकाणू समितीने प्रस्तावाला जून २०२५ मध्ये मान्यता दिली होती. मात्र, मदत व पुनर्वसन विभागाकडून प्रशासकीय मान्यतेचा अध्यादेश लागू झाला नव्हता. परिणामी प्रस्तावित योजनेची निविदा प्रक्रिया अडून राहिली होती. आता या मान्यतेमुळे निविदा प्रक्रियेचा मार्ग खुला झाला आहे. यंदाच्या पावसाळ्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे..दृष्टिक्षेपात...स्वयंचलित दरवाजांची रचना कायम ठेवून तीन वक्राकार दरवाजेसेवाद्वारांना हायड्रोलिक सिस्टीमपूर व पाणीसाठा नियंत्रणासाठी सक्षम व प्रभावी व्यवस्था होणार