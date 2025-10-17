कोल्हापूर

Kolhapur News: देवराईत मुक्त अभ्यासिका सुरू; राधानगरी बायोडायव्हर्सिटी ग्रुपच्या उपक्रमातून अभ्यासाची संधी

Free Study: निसर्गसंवर्धन व सांस्कृतिक वारसा जपणाऱ्या देवराईत विद्यार्थ्यांसाठी सशक्त अभ्यासिकेचा उपक्रम; झाडांना क्यूआर कोड, हस्ताक्षर सुधारणा मोहीम, अभ्यासासाठी शाळा आणि पर्यावरण शिक्षणासह नैसर्गिक वातावरणात
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर: नैसर्गिकदृष्ट्या संपन्न, जैवविविधता, सांस्कृतिक-पारंपरिक वारसा जपणाऱ्या देवराईमध्ये अभ्यास करण्याची सुविधा आता विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. निसर्गसंवर्धनात कार्यरत असणाऱ्या राधानगरी तालुक्यातील बायोडायव्हर्सिटी ग्रुपने देवराईत मुक्त अभ्यासिका साकारण्याचं नवं पाऊल उचलले आहे. फराळे गावातून उपक्रमाची सुरुवात होणार आहे.

