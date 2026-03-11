Kolhapur PS : राधानगरी,  गगनबावडा पंचायत समितीच्या सभापतिपदी काँग्रेसची वर्णी

राधानगरी : राधानगरी पंचायत समितीच्या सभापतिपदी काँग्रेसचे राजेंद्र यशवंत तथा आर. वाय. पाटील आणि उपसभापतिपदी अश्विनी चंद्रकांत चौगले यांची सहा विरुद्ध चार मतांनी निवड झाली. निवडसभेच्या अध्यक्षस्थानी तहसीलदार अनिता देशमुख होत्या..नुकत्याच झालेल्या पंचायत समिती निवडणुकीत काँग्रेसचे सर्वाधिक सहा, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) व शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाचे प्रत्येकी दोन सदस्य निवडून आले आहेत. सभापती व उपासभापतीपदाच्या निवडीसाठी आज पंचायत समिती सभागृहात विशेष सभा झाली. .Kolhapur PS : पन्हाळ्यात जनसुराज्यचा बालेकिल्ला ढासळला; तर शाहूवाडीत पक्षाला लॉटरी.सभापतिपदासाठी काँग्रेसकडून पाटील, तर उपसभापतिपदासाठी चौगले यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. राष्ट्रवादीकडून सभापतिपदासाठी संग्राम कलिकते व शिवसेनेकडून उपसभापतिपदासाठी केरबा पाटील यांनी अर्ज दाखल केले..पीठासन अधिकाऱ्यांनी हात वर करून मतदान घेतले. यात सहा विरुद्ध चार अशी निवड झाली. सभेला सदस्य मोहन पाटील, सूर्यकांत पाटील, अमृता पाटील, वंदना जाधव, मंगल कांबळे, पूनम पाटील उपस्थित होते. निवडीनंतर सभापती व उपासभापतींचे सत्कार करण्यात आले. यावेळी जिल्हा बँक संचालक ए. वाय. पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य अभिजित तायशेटे, सदाशिव चरापले, चंद्रकांत पाटील, रणधीर मोरे, अभिजित पाटील आदी उपस्थित होते..Panhala PS : ‘शिवसेना-राष्ट्रवादी’ चाच; पंचायत समितीत झेंडा नरके पन्हाळ्यात, निवडणुकीपूर्वीची युती अबाधित.गगनबावडा पंचायत समितीच्या सभापतिपदी काँग्रेसच्या छाया प्रकाश देसाई यांची, तर उपसभापतिपदी राजेश भगवान पाटील यांची बिनविरोध निवड झाली. दोन्ही पदांसाठी प्रत्येकी एकच अर्ज दाखल झाल्याने निवडी बिनविरोध झाल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तेजस्विनी खोचरे-पाटील यांनी जाहीर केले. आज दुपारी दोन वाजता पंचायत समितीच्या सभागृहात निवडीसाठी विशेष सभा झाली..पंचायत समितीच्या निवडणुकीत तालुक्यातील सर्वच चार जागांवर विजय मिळवल्याने काँग्रेसच्या आमदार सतेज पाटील गटाची पंचायत समितीवर एकहाती सत्ता राहणार आहे. पहिल्या अडीच वर्षांसाठी तालुक्याचे सभापतीपद हे खुल्या महिलेसाठी असल्याने असंडोली गणातून विजयी झालेल्या सौ. देसाई यांची निवड निश्चित होती. .उपसभापतिपदी राजेश पाटील, अमर कांबळे व शुभांगी संकपाळ या तिघांपैकी कोणाची वर्णी लागणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले होते. नूतन सभापती देसाई व उपसभापती पाटील यांचा मानसिंग पाटील व बजरंग पाटील यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला..नूतन सभापती देसाई व उपसभापती पाटील यांनी आमदार पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली गगनबावडा तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध राहणार असल्याचे सांगितले. यावेळी पंचायत समिती सदस्य अमर कांबळे, शुभांगी संकपाळ, जिल्हा परिषद सदस्य संभाजी पाटणकर, सोनाली पाटील, गोकुळ संचालक बयाजी शेळके, विलास पाटील, भगवान पाटील, मानसिंग पाटील, बजरंग पाटील, चंद्रकांत खानविलकर, महादेव पडवळ, पांडुरंग पडवळ, दत्तात्रय पाटणकर, बंकट थोडगे, रामचंद्र पाटील आदी उपस्थित होते..देसाई कुटुंबीयांत तिसऱ्यांदा सभापतिपदअसंडोली येथील देसाई कुटुंबातील कै. लहू बाळा देसाई यांनी १९६७-६८ व १९८०-८२ अशा दोनवेळा गगनबावडा तालुक्याचे सभापतिपद भूषवले होते. ४४ वर्षांनंतर पुन्हा देसाई कुटुंबीयात छाया देसाई यांच्या रूपाने सभापतिपदाची तिसऱ्यांदा संधी प्राप्त झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.