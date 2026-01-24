Radhanagari ZP : वारसदारांच्या राजकारणात सामान्य कार्यकर्ता भरडला; मतदार काय निर्णय घेणार?

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी राधानगरी तालुक्यात कधी नव्हे इतका राजकीय गदारोळ उडाला आहे. काही पक्षांनी आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी पक्षाची ध्येय धोरणे पायदळी तुडवली. .अनेकांनी ‘निष्ठा’ या शब्दाला धक्का देत आपल्या वारसदारांचे बस्तान बसवण्यासाठी तडजोडी केल्या, कोलांट्या उड्या मारल्या आहेत. आजी-माजी आमदारांच्या प्रतिष्ठेसाठी डावपेच रंगत आहेत. मात्र, या सगळ्या गोष्टीत ‘सत्तेसाठी कायपण’ म्हणणाऱ्या नेत्यांना ‘मतदारांच्या हातात वेसन’ आहे, हे मात्र विसरून चालणार नाही.- राजू पाटील.Kolhapur Elections : भाजपच्या एका निर्णयावर तालुक्याचे राजकारण अवलंबून; जिल्हा परिषद रणधुमाळी रंगात.तालुक्यात पाच जिल्हा परिषद आणि दहा पंचायत समिती मतदार संघ आहेत. तितकीच टोकाची ईर्ष्या आणि संवेदनशील. गेल्या दोन दिवसांत घडलेल्या घडामोडी विस्मयकारक आणि भुवया उंचावणाऱ्या ठरल्या. .भोगावती कारखाना कार्यक्षेत्रातील काँग्रेस सोडून राष्ट्रवादीमध्ये गेलेल्या अनेक नेत्यांनी या निवडणुकीत अडचणींना सामोरे जावे लागणार हे लक्षात घेऊन घुमजाव केले आणि काँग्रेसचा हात हातात घेतला आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीशी बंडखोरी केलेल्या ए. वाय. पाटील यांना पक्ष नव्हता तो या निवडणुकीच्या माध्यमातून मिळाला. .Zilla Parishad Elections : झेडपीच्या आखाड्यात तडजोडीचा खेळ; युती, बंडखोरी आणि ‘मेरिट’चा फॉर्म्युला चर्चेत.अचानक झालेल्या या घडामोडीत राष्ट्रवादीची मात्र उमेदवारीसाठी कांही ठिकाणी धांदल उडाली त्यांना तिथे उबाठा गटाने साथ दिली आहे. शेकाप व जनता पक्ष यांचे अस्तित्व दुर्लक्षित केल्याने त्यांनी शिवसेना शिंदे, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर गटाबरोबर दिलजमाई केली आणि धनुष्यबाण चिन्ह घेतले आहे. भाजप ‘एकला चलो रे‘ भूमिकेत आहे. अजूनही माघारीपर्यंत काहीही घडामोडी होवू शकतात..कसबा वाळवे मतदारसंघात पालकमंत्री आबिटकर यांचा वारू रोखण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपकडून प्रयत्न सुरू आहेत. राधानगरी मतदारसंघात पारंपरिक लढती होत आहेत. मात्र, इथे गतवेळचे शत्रू आता मित्र म्हणून हातात हात घालून, तर मित्र विरोधात आहेत. .सरवडे मतदारसंघामध्ये गोकुळचे संचालक विजयसिंह मोरे आणि राजेंद्र मोरे यांच्या निधनामुळे मोरे घराण्याच्या बाबतीत ए. वाय. पाटील यांनी सहानुभूती दाखवली. मुत्सद्देगिरीची भूमिका घेतली. शिवाय, आपण काँग्रेसशी हात मिळवणी केल्याशिवाय पर्याय नाही हे लक्षात घेऊन भावाला पंचायत समितीची उमेदवारी हातावर दिली आहे. .तोच मंत्र त्यांनी राशिवडे आणि कसबा तारळे गटातील राष्ट्रवादीत गेलेल्या सहकाऱ्यांना देऊन काँग्रेसचा हात हातात घ्यायला लावला. त्यांची ही चाल कितपत यशस्वी होते हे मतदानानंतरच कळेल. जिल्हा परिषद अध्यक्षपद महिलेसाठी आरक्षित असल्याने कसबा तारळे गटातून मोठ्या प्रमाणात ईर्ष्या दिसून येणार आहे. .राशिवडे गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व शिवसेनेत टोकाची ईर्ष्या असणार आहे. राधानगरी पंचायत समितीचे सभापतिपद खुले असल्याने या पदावर अनेकांचा डोळा आहे. पंचायत समितीसाठी सर्व पक्षांनी दहा मतदारसंघात तोडीस तोड आणि सोयीचे उमेदवार उभा केल्याने रंग भरणार आहे..राहुल पाटील यांच्यासोबत राष्ट्रवादीत गेलेल्यांना जिल्हा परिषदेसाठी शब्द दिला होता असे बोलले जाते. मात्र, एका म्यानात दोन तलवारी चालणार नाहीत हे लक्षात आल्याने राष्ट्रवादीत गेलेले माघारी आले. .या घरवापसीमुळे स्पर्धेत असलेले मूळ काँग्रेसचे इच्छुक बाहेर फेकले गेले आहेत. इथे शिंदे शिवसेना, राष्ट्रवादी व भाजपही तितक्याच ताकदीने लढणार आहे. यातूनच नेत्यांची प्रतिष्ठा लागली असली, तरी मतदार काय करतो हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. .प्रामाणिक, सामान्य कार्यकर्त्यावर पुन्हा अन्याय ‘राजकारणाची नशा लय वाईट’ असे म्हटले जाते. एकदा राजकारणात उतरलेले घराणे किंवा माणूस या नशेत वावरत असतो आणि एखादे पद नसले, तर त्याच्यासाठी वाटेल ते करतो. निष्ठा कशी तुडविली जाते याचा प्रत्यय तालुक्याला येऊ लागला आहे. .एकीकडे पक्ष आणि झेंडा बाजूला ठेवून आपल्यानंतर ‘आपले वारसदार’ याचाच विचार अनेकांनी केलेला दिसून येत आहे. सत्तेशिवाय आपल्याला भविष्यच नाही ही भावनाच नुकत्याच सर्व पक्षांनी दिलेल्या उमेदवारीमधून ठळक होत आहे. यातून पक्षांच्या प्रामाणिक आणि सामान्य कार्यकर्त्यावर पुन्हा अन्याय झाल्याचे अधोरेखित होत आहे..जिल्हा परिषद मतदारसंघ२०१७ चे बलाबल काँग्रेस - २ - कसबा तारळे, सरवडे राष्ट्रवादी - २ - राशिवडे बुद्रुक- राधानगरी शिवसेना १- - कसबा वाळवे.२०१७ चेगणनिहाय बलाबल (पंचायत समिती) काँग्रेस ४- राशिवडे बुद्रुक, कसबा वाळवे, कौलव, सरवडे राष्ट्रवादी - ५- कसबा तारळे, धामोड, राधानगरी, फेजीवडे, फराळे शिवसेना १ - तुरंबे.दृष्टिक्षेपाततालुक्यात एकूण मतदान केंद्रे = २२३एकूण मतदार = १,७४,३५९लोकसंख्या = १,९९,७१३पुरुष मतदार = ९०,८६०महिला मतदार = ८३, ४९२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.