कोल्हापूर

Radhanagari ZP : वारसदारांच्या राजकारणात सामान्य कार्यकर्ता भरडला; मतदार काय निर्णय घेणार?

Power Politics : राधानगरी तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीने यंदा राजकारणाचे सगळे संकेत बदलून टाकले आहेत. सत्तेसाठी पक्ष, निष्ठा आणि विचारधारांना तिलांजली देत नेत्यांनी तडजोडींचा खेळ सुरू केला आहे. मात्र, या साऱ्या डावपेचांवर शेवटचा शिक्का उमटवणार आहे तो फक्त मतदारांचा कौल.
High-stakes power politics unfolds ahead of Radhanagari ZP–PS elections.

High-stakes power politics unfolds ahead of Radhanagari ZP–PS elections.

sakal

राजू पाटील : सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी राधानगरी तालुक्यात कधी नव्हे इतका राजकीय गदारोळ उडाला आहे. काही पक्षांनी आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी पक्षाची ध्येय धोरणे पायदळी तुडवली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
ZP
political leader
political parties
panchayat samiti election
Voter
panchayat samiti
jilha parishad election news
Jilha Parishad
Political Controversy
political news kolhapur
Verdict
Political Accountability
political alliances in Maharashtra

Related Stories

No stories found.