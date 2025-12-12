कोल्हापूर

Raigad Chatrapati Shivaji Maharaj : रायगडाचा जागतिक वारसा दर्जा धोक्यात? पुरातत्त्व विभागाच्या हलगर्जीपणावर संभाजीराजे चिडले...

Raigad Fort Heritage Status : राजधानी रायगड किल्ल्याचा जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा धोक्यात येण्याची शक्यता. पुरातत्त्व विभागाच्या हलगर्जीपणावर संभाजीराजे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
Raigad Chatrapati Shivaji Maharaj

Raigad Chatrapati Shivaji Maharaj

Sandeep Shirguppe
Raigad Fort World Heritage : ‘दुर्गराज रायगडास मिळालेला जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा धोक्यात आल्यास त्यास पुरातत्त्व विभाग जबाबदार असेल’, असा इशारा युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांनी पुरातत्त्व विभागास आज दिला. त्यांनी दिल्ली येथे भारतीय पुरातत्त्व विभागाचे महासंचालक यदुवीर सिंह रावत यांची भेट घेतली.

