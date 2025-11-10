कोल्हापूर

nurseries Loss: सततच्या पावसाने उसाची रोपे कुजली; कागल तालुक्यात ६० लाखांचे नुकसान!

rows of damaged: कागल तालुक्यात यंदा अवकाळी आणि सततच्या पावसाने ऊस रोपवाटिकांचे मोठे नुकसान केले आहे. सुमारे २५ लाख रोपे खराब झाली असून ६० लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
म्हाकवे: कागल तालुक्यात सुमारे १०० ऊस रोपे बनविणाऱ्या रोपवाटिका आहेत. सतत झालेल्या पावसाने या रोपवाटिकांमध्ये २५ लाख रोपे खराब झाली आहेत. ही रोपे वापराविना पडून आहेत. तयार रोपे विक्री न झाल्यामुळे रोपवाटिकाधारकांचे सुमारे ६० लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अवकाळी आणि लांबलेल्या पावसाचा फटका ऊस रोपवाटिकाधारकांना बसला आहे.

