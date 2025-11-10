nurseries Loss: सततच्या पावसाने उसाची रोपे कुजली; कागल तालुक्यात ६० लाखांचे नुकसान!

म्हाकवे: कागल तालुक्यात सुमारे १०० ऊस रोपे बनविणाऱ्या रोपवाटिका आहेत. सतत झालेल्या पावसाने या रोपवाटिकांमध्ये २५ लाख रोपे खराब झाली आहेत. ही रोपे वापराविना पडून आहेत. तयार रोपे विक्री न झाल्यामुळे रोपवाटिकाधारकांचे सुमारे ६० लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अवकाळी आणि लांबलेल्या पावसाचा फटका ऊस रोपवाटिकाधारकांना बसला आहे..१ मेपासून सुरू झालेला पाऊस थांबायला तयारच नव्हता. सततच्या पावसामुळे ऊस लागणी खोळंबल्या. ऊस लागणीसाठी जमिनीला ‘घात’ नसल्याने शेतकऱ्यांना लागणीसाठी सरी सोडता आली नाही. काही शेतकऱ्यांनी उसासाठी सरी सोडली. मात्र, सततच्या पावसाने उसाच्या सरीत पाणी तुंबल्याने लागण करता आली नाही. .Beed Heavy Rain: आता तरी आम्हाला मदत मिळणार का? शेतकऱ्यांचा केंद्रीय पथकाला सवाल, येवलवाडी परिसरात केली पाहणी.तर काही शेतकऱ्यांनी लागण केलेल्या सरीतील पाण्याचा निचरा न झाल्याने उसाचे डोळे कुजले. सप्टेंबरच्या दरम्यान आडसाली लागणी मोठ्या प्रमाणात होतात, या उद्देशाने रोपवाटिकाधारकांनी मोठ्या प्रमाणात ऊस रोपे तयार केली. मात्र, सतत पडणाऱ्या पावसामुळे रोपांची उचल झाली नाही. .पाऊस उघडेल आणि रोपांची उचल होईल, या अंदाजाने ते रोपे तयार करत गेले. ५५ दिवसांपुढील ऊस रोपे लागणीस योग्य नसल्याच्या कारणाने ही रोपे पडून राहिली. या रोपांची विक्री न झाल्याने रोपवाटिकाधारकांना तोटा सहन करावा लागला. ट्रेमध्ये उसाचा डोळा भरल्यानंतर २५ ते ३५ दिवसांत तो लागण करण्यास योग्य होतो..Mumbai Rain Alert: महाराष्ट्राला पाऊस पुन्हा झोडपणार, मुंबईसह १२ जिल्ह्यांत धो-धो कोसळणार; यलो अलर्ट जारी.दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला तर तो डोळा लागण करण्यास योग्य ठरत नाही. परिणामी ऊस रोपवाटिकामालकांचे नुकसान होते. यावर्षी ११ मे रोजी सुरू झालेला अवकाळी पाऊस थांबलाच नाही..यावर्षी लांबलेल्या पावसामुळे ऊस रोपवाटिकाधारकांचे कंबरडेच मोडले आहे. सप्टेंबर ते नोव्हेंबरमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोपांची मागणी असते. या पार्श्वभूमीवर तयार केलेली रोपे फेकून देण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील रोपवाटिकाधारकांचे सुमारे ५५ ते ६० लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. प्रदीप कोरे, शेंडूर, ऊस रोपवाटिकामालक.मागणीअभावी नुकसान...सर्वसाधारणपणे उसाचे एक रोप तयार करण्यासाठी एक रुपया ते एक रुपये दहा पैसे खर्च येतो. एका ट्रेमध्ये सुमारे ७० डोळे असतात. पैकी ४५ ते ५० डोळेच तजेलदार आणि विक्रीस उपयुक्त होतात. एक रोप सध्या १ रुपये ७५ पैसे ते १ रुपये ८० पैसे दराने विकले जाते. सर्वसाधारणपणे ८६०३२ या उसाच्या डोळ्याला मागणी असते; परंतु यावर्षी पावसाने मागणीच नसल्याने नुकसानग्रस्त रोपवाटिकाधारकांतून नुकसानभरपाईची मागणी होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.