Maharashtra Rain Update : गेलेला पाऊस पुन्हा कसा आला, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा किती दिवस राहणार; हवामान तज्ञ काय म्हणतात?

वादळी वारे व मुसळधार पाऊस – बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे ३० सप्टेंबरपर्यंत रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता; हवामान विभागाने सिंधुदुर्गला 'ऑरेंज अलर्ट' दिला.दैनंदिन पावसाची आकडेवारी – रत्नागिरी जिल्ह्यात गेल्या २४ तासांत सरासरी ४.२९ मिमी पाऊस; लांजामध्ये ९ मिमी, दापोलीत ७.४२ मिमी अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी पाऊस नोंदला गेला.शेतकऱ्यांची चिंता – हळव्या व पक्व भातपिकावर पावसाचा फटका बसू शकतो; नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना बांधबंदिस्ती काढून पाण्याचा निचरा करण्याचा सल्ला ग्रामीण मौसम सेवा केंद्राने दिला..Weather Update Maharashtra : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यामुळे पुढील चार दिवस जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस पडेल, अशी शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. ऐन नवरात्रीत पडणाऱ्या पावसामुळे दांडिया खेळणाऱ्या तरुणाईचा हिरमोड झाला आहे. तसेच हळव्या भातशेतीची कापणीही रखडणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहावे, असे आवाहन केले आहे..रत्नागिरी जिल्ह्यात चोवीस तासात सरासरी ४.२९ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. त्यात मंडणगड १.२५, खेड ६.५२, दापोली ७.४२, चिपळूण ३.४४, गुहागर ३.२०, संगमेश्वर २.३३, रत्नागिरी ३.३३, लांजा ९, राजापूर २.१२ मिमि पाऊस झाला आहे. काल रात्री जिल्ह्यात सर्वत्र जोरदार पाऊस झाला. आज सकाळी पावसाने पूर्णतः विश्रांती घेतली होती.बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे पावसाचा जोर ३० तारखेपर्यंत राहील, असे सांगण्यात आले. काही भागांत मेघगर्जनेसह व वादळी वाऱ्यासह ताशी ३० ते ४० किमी प्रतितास वारे वाहतील, असा अंदाज आहे. या कालावधीत विजा चमकण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..Kolhapur Ambabai : भरपावसातही अंबाबाई दर्शनासाठी 'भक्ती'चा पूर, पाचव्या माळेला दोन लाख २३ हजार भाविकांनी घेतले दर्शन.पावसाचा जोर सिंधुदुर्गात वाढलासिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पावसाचा जोर वाढला असून काल सायंकाळी करूळ घाटात दरड कोसळली. त्यामुळे या महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली. दरम्यान, पावसाचा जोर वाढला आहे. हवामान विभागाने पुढील तीन दिवस आँरेज अलर्ट जाहीर केला असून मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज दिला आहे. त्यामुळे परिपक्व झालेल्या भातपिकांचे नुकसान अटळ आहे.उत्तर आणि मध्य बंगालच्या उपसागराच्या मध्य भागात निर्माण झालेले कमी दाबाचे क्षेत्र पश्चिमेकडे सरकत आहे. आज वायव्य आणि लगतच्या मध्य बंगाल उपसागरावर एक ठळक अशा कमी दाबाचे क्षेत्रात रूपांतरित झाले आहे. याचा मोठा परिणाम कोकणावर दिसून येऊ लागला आहे..हवामान विभागाने २७ ते २९ सप्टेंबर या कालावधीत सिंधुदुर्गला आँरेज अलर्ट दिला आहे. या कालावधीत जिल्ह्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज देण्यात आला आहे. जोरदार पावसाच्या शक्यतेने भात उत्पादकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. अगोदरच अनेक शेतकऱ्यांचे भातपिक जमीनीला लगटले आहे. त्यातच आता पुन्हा पावसाच्या शक्यतेने शेतकरी हैराण झाले आहेत. अंदाजानुसार पाऊस झाल्यास जिल्ह्यात भातपिकाचे नुकसान अटळ मानले जात आहे.जिल्ह्यात पुढील तीन दिवस मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. पक्व झालेल्या हळव्या भाताचे नुकसान होऊ शकते. बांधबंदिस्तीमुळे खाचरात पाणी साचून लोळण झालेल्या भाताच्या लोंब्या भिजून नासाडी होऊ शकते, धानाची प्रत खालाऊ शकते, लोंबीतील बियांची उगवण होऊ शकते, नुकसान टाळण्यासाठी पक्वता अवस्थेत असणाऱ्या हळव्या भात पिकातून बांधबंदिस्ती काढून पाण्याचा निचरा करावा.- डॉ. यशवंत मुठाळ, तांत्रिक अधिकारी, ग्रामीण मौसम सेवा केंद्र मुळदे.सामान्य प्रश्नोत्तर (FAQ)प्र.१: पावसाचा जोर का वाढला आहे?उ.१: बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्याने पावसाचा जोर वाढला आहे.प्र.२: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी कोणता इशारा देण्यात आला आहे?उ.२: हवामान विभागाने २७ ते २९ सप्टेंबर या कालावधीत 'ऑरेंज अलर्ट' दिला असून मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज आहे.प्र.३: शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी?उ.३: हळव्या भाताच्या पिकातील बांधबंदिस्ती काढून पाण्याचा निचरा करावा, जेणेकरून लोंब्या भिजून नासाडी, प्रत खालावणे किंवा उगवण टाळता येईल.प्र.४: रत्नागिरी जिल्ह्यात किती पाऊस झाला?उ.४: गेल्या २४ तासांत सरासरी ४.२९ मिमी; विविध तालुक्यांमध्ये १.२५ ते ९ मिमी पाऊस नोंदला गेला.प्र.५: भातशेतीला काय धोका आहे?उ.५: मुसळधार पावसामुळे पिके भिजून नासाडी होणे, प्रत खालावणे व उगवण सुरू होणे याचा धोका आहे.