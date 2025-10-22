कोल्हापूर

Rain Warning Alert : पावसाचे सावट कायम! हवामान विभागाचा पुन्हा अलर्ट, महाराष्ट्रात इशारा जारी

IMD Issues Weather : राज्यातील पावसाचे सावट संपत नसल्याने हवामान विभागाने पुन्हा एकदा अलर्ट जारी केला आहे.
Rain Warning Alert

हवामान विभागाचा पुन्हा अलर्ट, महाराष्ट्रात इशारा जारी

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Rain Alert for Maharashtra : सावंतवाडी, वैभववाडीसह जिल्ह्याच्या अनेक भागात आज पावसाच्या सरी कोसळल्या. दिवाळीवर पावसाचे सावट कायम असून हवामान विभागाने शुक्रवार (ता.२४) पर्यत यलो अलर्ट दिला आहे. त्यामुळे हजारो भात उत्पादकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

