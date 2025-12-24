Kolhapur Lake : मातीचे बंधारे, लोकवर्गणी आणि अपुरी यंत्रणा; राजाराम तलाव वाचवण्यासाठी जलतरण मंडळाची झुंज

कोल्हापूर : मातीचे बंधारे घालून छत्रपती राजाराम तलावात मिसळणारे सांडपाणी रोखण्याचा प्रयत्न येथील जलतरण मंडळाने केला आहे. सांडपाण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने त्याचा प्रयत्न तोकडा पडत आहे. तलावातील पाणी वापरणाऱ्यांचे मात्र प्रदूषण रोखण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. .या तलावाची पाणीसाठवणुकीचा क्षमता ०.८१ दशलक्ष घनमीटर आहे. तलावाचे एकूण क्षेत्र ९३.७ हेक्टर असून, त्यातील सर्वाधिक क्षेत्र शिवाजी विद्यापीठ आणि त्यापाठोपाठ कृषी महाविद्यालय, सरनोबतवाडीकडे आहे. .Kolhapur Lake : ९७ वर्षांचा राजाराम तलाव सांडपाण्यात गुदमरतोय; कोल्हापूरच्या पर्यावरणावर घाला.या तलावात हनुमाननगर, विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान अधिविभागाच्या वसतिगृह परिसरातून सांडपाणी मिसळत असल्याचे त्या सदस्यांच्या सहा महिन्यांपूर्वी लक्षात आले. पाऊस थांबल्यानंतर मंडळाच्या सदस्यांनी सांडपाणी रोखण्यासाठी कृतिशील पाऊल उचलले. .हनुमाननगर, वसतिगृह परिसराकडून येणारे सांडपाणी रोखण्यासाठी त्या मार्गावर या सदस्यांनी लोकवर्गणीतून गेल्या महिन्यात तीन ठिकाणी मातीचे बंधारे घातले. त्यातून बऱ्यापैकी सांडपाण्याला अटकाव झाला. त्यातून नितळून पाणी पुढे जात होते. मात्र, या सांडपाण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने हे बंधारे अपुरे पडत आहेत. हे सांडपाणी रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. .Katraj Lake News : कात्रज तलावातील ३० हजार घनमीटर गाळ काढल्याचा पालिकेचा दावा; नागरिकांतून प्रश्नचिन्ह; भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप!.विद्यापीठाचे शुद्धीकरण केंद्र अपुरेशिवाजी विद्यापीठाने तंत्रज्ञान वसतिगृह परिसरात फायटोरीड पद्धतीने सांडपाणी शुद्धीकरण करणारे केंद्र सुरू केले. या केंद्राची दर दिवशी ५० हजार लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. .१२ वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या या केंद्राच्या प्रक्रिया करणाऱ्या क्षमतेच्या तुलनेत येणाऱ्या सांडपाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे हे केंद्र अपुरे पडत असून, काहीवेळा येथे सांडपाणी ओव्हरफूल होत आहे. या वसतिगृह परिसरातील बगीचा फुलविण्यासाठी काही प्रमाणात विद्यापीठाकडून सांडपाण्याचा वापर होत आहे..उजळाईवाडी’च्या प्रस्तावाला उत्तरच नाहीउजळाईवाडी हद्दीतील हनुमाननगर, जे. आर, कॉलनी, दादू चौगलेनगर परिसरातून तलावाकडे सांडपाणी रोखण्यासाठी ग्रामपंचायतीने शोषखड्डे काढले. पण, त्याला मर्यादा आल्या. या परिसरातील आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या वसतिगृह परिसरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा एसटीपी प्लँट उभारण्यासाठी जागा नाही. .या प्लँटसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव अडीच वर्षांपूर्वी आम्ही विद्यापीठाला दिला आहे. मात्र, विद्यापीठ प्रशासनाने त्यावर काहीच उत्तर दिले नसल्याचे उजळाईवाडीचे सरपंच उत्तम आंबवडे यांनी सांगितले. तलावाचे प्रदूषण रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी विद्यापीठ आणि हनुमाननगर, दादू चौगलेनगर परिसरातील नागरिकांनी साथ द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. (उत्तरार्ध) आमच्या मंडळाने लोकवर्गणीतून तीन ठिकाणी मातीचे बंधारे घालून राजाराम तलावात मिसळणारे सांडपाणी रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. वेळीच ठोस कार्यवाही व्हावी -दिलीप गायकवाड, उपाध्यक्ष, राजाराम जलतरण मंडळ.तलावाच्या पाण्याचा वापरपरिसर मोजणी क्षेत्रशिवाजी विद्यापीठ ५०.४५ हेक्टरकृषी महाविद्यालय ३६.३ हेक्टरसरनोबतवाडी ६.९५ हेक्टरएकूण ९३.७ हेक्टर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.