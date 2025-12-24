कोल्हापूर

Kolhapur Lake : मातीचे बंधारे, लोकवर्गणी आणि अपुरी यंत्रणा; राजाराम तलाव वाचवण्यासाठी जलतरण मंडळाची झुंज

Rajaram Lake Sewage Pollution Raises : सांडपाण्याचा वाढता मारा; मातीचे बंधारे ठरताहेत अपुरे, विद्यापीठाचा फायटोरीड प्रकल्प क्षमतेबाहेर; ओव्हरफूलमुळे तलावाला धोका. एसटीपीसाठी जागेचा प्रस्ताव रखडलेला; प्रशासनाच्या उदासीनतेवर प्रश्न
संतोष मिठारीसकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : मातीचे बंधारे घालून छत्रपती राजाराम तलावात मिसळणारे सांडपाणी रोखण्याचा प्रयत्न येथील जलतरण मंडळाने केला आहे. सांडपाण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने त्याचा प्रयत्न तोकडा पडत आहे. तलावातील पाणी वापरणाऱ्यांचे मात्र प्रदूषण रोखण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

