Rajaram Puri Ganesh Procession : पहिल्याच दिवशी ओलांडली आवाजाची मर्यादा राजारामपुरी गणेश आगमन मिरवणूक ; आकर्षक विद्युत रोषणाई, ‘सिग्नल’मुळे वेळेचे गणित बसले

कोल्हापूर : राजारामपुरीतील गणेश आमगन मिरवणुकीत आज रात्री ‘दोन बेस दोन टॉप’चा दणदणाट झाला. पूर्वीप्रमाणे सिस्टीमची भिंत नसली तरीही आवाजाची मर्यादा कमी नव्हती. ‘लाईट इफेक्ट’वर मंडळांनी जोर दिला, तर पोलिसांच्या आवाहनापुरताच आवाज कमी होत होता. विशेष म्हणजे मुख्य मार्गावरील वेळेचे सिग्नल पाळण्यासाठी पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना समजुतीने सांगितल्यामुळे हा प्रयोग यशस्वी झाला..सायंकाळी सहाच्या सुमारास आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या हस्ते जनता बझार चौकातून मिरवणुकीस प्रारंभ झाला. याच ठिकाणी पोलिसांचा मंडप उभा आहे. गेली काही वर्षे मुख्य मार्गावर येणाऱ्या मंडळांना घोटणे गॅस समोरील मार्गावरून यावे लागते आणि मुख्य मार्गावरून पुढे जावे लागते. यावर्षीही असाच मार्ग होता. राजारामपुरी पोलिस ठाण्याअंतर्गत ‘लकी ड्रॉ’ काढून मंडळांना त्यांचे क्रमांक दिले होते. त्यानुसार प्रत्येक मंडळाच्या वाहनावर किंवा फलकावर त्यांना मिळालेला क्रमांक स्पष्ट दिसत होता. दरवर्षी कोल्हापुरातील गणेश विसर्जन मिरवणूक कशा पद्धतीने असेल याचा अंदाज देणारी मिरवणूक राजारामपुरीत असते..Mumbai-Konkan Ro-Ro Service : कोकणवासियांसाठी खूशखबर! मुंबई ते वेंगुर्ला रो-रो सेवा पुन्हा सुरू होणार, प्रवासाचा वेळ वाचणार, तिकीट दरही आवाक्यात?.त्यामुळे येथे कोणत्याही परिस्थितीत पोलिसांनी केलेले आवाहन मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना पाळण्यास भाग पाडण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न होता. तसेच मुख्य मार्गावर रेंगाळणाऱ्या मंडळांना वेळेत पुढे नेण्याचे नेहमीचे आवाहन यावर्षी नवीन सिग्नल सिस्टीमद्वारे करण्यात आले. मिरवणुकीत पोलिसांचे चार बूथ होते. त्यांच्याकडून प्रत्येक मंडळाला आवाज कमी करण्याच्या सूचना दिल्या जात होत्या..मात्र, मंडळाच्या कार्यकर्त्यांकडून तात्पुरता आवाज कमी केला जात होता. मात्र, संपूर्ण मिरवणुकीत सिस्टीमचा दणदणाट जाणवत होता. साधारण शंभर डेसिबलच्या पुढेच आवाज असल्याचे पोलिसांच्या तपासणीत स्पष्ट झाले. दरम्यान, साधारण दोन तासांमध्ये अकरा मंडळे जनता बाजार चौकातून पुढे सरकत होती..रात्री गर्दी वाढल्यामुळे पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल, अपर पोलिस अधीक्षक अण्णासाहेब जाधव, शहर उपअधीक्षक प्रिया पाटील, उपअधीक्षक सुवर्णा पत्की, पोलिस निरीक्षक विकास जाधव यांच्यासह पोलिसांचा फौजफाटा मिरवणुकीत होता. त्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. दरम्यान, राजारामपुरीतील मिरवणूक पाहण्यासाठी रात्री दहानंतर नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती..रात्री १२ वाजता आवाज सक्तीने बंदनियमानुसार रात्री बारा वाजता मिरवणुकीतील सर्व मंडळाचे आवाज सक्तीने बंद करण्यास लावले. रेंगाळलेल्या कार्यकर्त्यांनाही पांगवण्यात आले. स्वतः पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल जनता बाजार चौकात थांबून होते. १२ नंतर गर्दी पांगवण्यास सुरुवात झाली. स्वागत मंडपही रिकामे करण्यात आले. पोलिसांनी शिट्ट्यांचा आवाज देत पूर्ण परिसर रिकामा केला. यावेळी अपर पोलिस अण्णासाहेब जाधव, गृह पोलिस उपाधीक्षक राजेंद्र म्हस्के, शहर उपअधीक्षक प्रिया पाटील उपस्थित होते..सिग्नलनुसार प्रत्येक मंडळाला २० मिनिटेसिग्नलनुसार प्रत्येक मंडळाला २० मिनिटांचा कालावधी दिला जात होता. त्या मंडळाची २० मिनिटे पूर्ण होत होती. त्यांना पोलिसांकडून शांतपणे पुढे जाण्याचे आवाहन केले जात होते. तसेच जे कार्यकर्ते रेंगाळत होते त्यांना थेट पुढे ढकलले जात होते. त्यामुळे वेळेत प्रत्येक मंडळाला पुढे नेण्यात पोलिसांना यश आले. मूर्तींचे छायाचित्र काढण्यासाठी गर्दी हिंदवी, फायटर्स, शिवशक्ती, साई तालीम, अचानक मित्र मंडळ, भगतसिंग तरुण मंडळ, सस्पेन्स फ्रेंड सर्कल, बजरंगी तालीम मंडळ, जय शिवराय, किर्ती तालीम, करवीर काशी या मंडळांनी गर्दी खेचली. अनेक मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी झेंडे घेऊन, तर काही कार्यकर्त्यांनी वेगवगेळे मुखवटे घालून लहनांचे मनोरंजन केले. तसेच आकर्षक मूर्तींचे छायाचित्र काढण्यासाठी अनेक भाविक गर्दी करीत होते..Belagaum House Fire : बेळगाव हादरले! गणेशोत्सवाच्या रात्री काळाचा घाला; घरातील आगीत एकाच कुटुंबातील चौघांचा होरपळून मृत्यू.विशेष म्हणजे सप्तरंगी विद्युत रोषणाईमुळे परिसर उजळला. मिरवणूक मार्गावर पक्षांचे स्वागत मंडप राजारामपुरीतील गणेश आगमान मिरवणुकीत मंडळांचे स्वागत करण्यासाठी राजकीय पक्षांनी स्वागत मंडप उभारले होते. भाजपच्या स्वागत मंडपासमोर खासदार धनंजय महाडिक हे ट्रॅक्टर-ट्रॉलीवर उभे राहून ‘मै हू डॉन’ या गाण्यावर थिरकले. मिरवणूक मार्गावर शिवसेना शिंदे गट, भाजप, उत्सव समिती, नगरसेविका प्रतिज्ञा उत्तुरे यांच्यातर्फे शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस यांचेही स्वागत मंडप उभारण्यात आले होते. येथे मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना पदाधिकाऱ्यांच्या हस्ते पान सुपारी देऊन सन्मान केला जात होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.