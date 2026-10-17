कोल्हापूर

Sugarcane Price Protest: तोडगा निघेपर्यंत कारखाना बंद ठेवू; महाडिक ; ‘राजाराम’वर ट्रॅक्टर-ट्रॉल्या रोखून ‘स्वाभिमानी’चे आंदोलन

Rajaram Sugar Factory, Sugarcane Price Protest: यांच्या संदर्भात कोल्हापुरातील छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्याविरोधात आंदोलन करण्यात आले. ऊसदर जाहीर न करताच गळीत हंगाम सुरू केल्याच्या निषेधार्थ कार्यकर्त्यांनी ऊसाने भरलेल्या ट्रॅक्टर-ट्रॉल्या रोखल्या.
Farmers Block Sugarcane-Laden Tractors at Chhatrapati Rajaram Cooperative Sugar Factory During a Price Protest in Kolhapur

Farmers Block Sugarcane-Laden Tractors at Chhatrapati Rajaram Cooperative Sugar Factory During a Price Protest in Kolhapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: ऊसदराची घोषणा न करताच छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्याने गळीत हंगाम सुरू केल्याच्या निषेधार्थ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी ऊसाने भरलेल्या ट्रॅक्टर-ट्रॉल्या रोखून आंदोलन केले. माजी आमदार महादेवराव महाडिक व आमदार अमल महाडिक यांनी ऊसदरावर तोडगा निघेपर्यंत कारखाना बंद ठेवून आंदोलनाला पाठिंबा देऊ, अशी ग्वाही दिली.

Loading content, please wait...
sugarcane
Price
Protest
sugarcane pricing issues
105 year old prisoner release india
Marathi News Esakal
www.esakal.com