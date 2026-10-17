Sugarcane Price Protest: तोडगा निघेपर्यंत कारखाना बंद ठेवू; महाडिक ; ‘राजाराम’वर ट्रॅक्टर-ट्रॉल्या रोखून ‘स्वाभिमानी’चे आंदोलन

कोल्हापूर: ऊसदराची घोषणा न करताच छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्याने गळीत हंगाम सुरू केल्याच्या निषेधार्थ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी ऊसाने भरलेल्या ट्रॅक्टर-ट्रॉल्या रोखून आंदोलन केले. माजी आमदार महादेवराव महाडिक व आमदार अमल महाडिक यांनी ऊसदरावर तोडगा निघेपर्यंत कारखाना बंद ठेवून आंदोलनाला पाठिंबा देऊ, अशी ग्वाही दिली. .संचालक प्रकाश चिटणीस यांनी कारखान्याने मागील वर्षाचे गाळप पूर्णत: बंद राहिल्यामुळे यंदा गाळप क्षमता वाढवली आहे. मात्र, वाढीव क्षमतेची चाचणी झालेली नसल्याने पुढील दोन दिवसांत ती पूर्ण करण्यात येईल, असे सांगितले..स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अजित पोवार यांनी यंदा ऊसाला चांगला दर मिळण्याची शक्यता असल्याने कारखाना सुरू करण्याची घाई करू नये, असे आवाहन केले. केंद्र सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) प्रतिकिलो ५० रुपये व इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रूपये करावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र व कर्नाटकातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन उभे केले आहे. या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाल्यास साखर कारखान्यांना आर्थिक फायदा होईल, असे स्पष्ट केले. महाडिक यांनी संघटनेच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला..धनाजी पाटील, बाळासाहेब पाटील, विक्रम पाटील, बाजीराव पाटील, भिकाजी चव्हाण, अरुण पाटील, एम. डी. कुरणे, बाळासाहेब पाटील, राजू पाटील, राजू पोवार, सुधीर पाटील, अण्णा मगदूम, अरुण मगदूम, जोतीराम घोडके, बाळासाहेब रानगे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.