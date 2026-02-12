Kolhapur Muncipal : कोल्हापूर महापालिकेत राजेश लाटकर यांची विरोधी पक्षनेतेपदी अधिकृत नियुक्ती

कोल्हापूर : महापालिकेत काँग्रेसच्या वतीने सुचवलेल्या नावानुसार विरोधी पक्षनेतेपदी राजेश लाटकर यांची आज नियुक्ती झाली. त्याबाबत काँग्रेसच्या गटनेत्यांनी दिलेल्या पत्रानुसार महापौर रूपाराणी निकम यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले..महायुतीची सत्ता स्थापन होऊन महापौर, उपमहापौरांची निवड झाल्यानंतर इतर पदाधिकारी व समिती सदस्य, स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीच्या हालचाली वेगावल्या आहेत. आज काँग्रेसच्या नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाच्या उपस्थितीत गटनेते इंद्रजित बोंद्रे यांनी, विरोधी पक्षनेतापदी लाटकर यांची निवड करत असून, त्याची नोंद घ्यावी, असे महापौर निकम यांना पत्र दिले. .Kolhapur Municipal : महापौर-उपमहापौर पदांच्या फॉर्म्युल्यावर महायुतीत मोठी रणनीती; कोल्हापूर राजकारणात रंगतदार घडामोडी.काँग्रेसचे ३४ नगरसेवक असून, शिवसेना उबाठा गटाच्या एक नगरसेविका सोबत आहेत. यानंतर महापौरांनी प्रशासनाला पुढील कार्यवाहीचे निर्देश दिले. विरोधी पक्षनेत्यांना वाहन, कार्यालय तसेच अन्य सुविधा द्याव्या लागतात. .यावेळी उपमहापौर अक्षय जरग, सुभाष बुचडे, अर्जुन माने, स्वाती यवलुजे, प्रतिज्ञा उत्तुरे यांच्यासह काँग्रेसचे सर्व नगरसेवक उपस्थित होते. यानंतर आता सभागृह नेतापदाची निवड केली जाणार आहे. .Kolhapur Election : राष्ट्रवादी काँग्रेस बॅकफूटवर; अपेक्षित यशाची ‘वेळ’ नाही साधली; असमन्वयाचा फटका.पुढील आठवड्यापर्यंत विविध समित्यांवरील सदस्यांची, स्वीकृत नगरसेवकांची नावे निश्चित करावी लागणार आहेत. २०ला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत ही नावे महापौर निकम यांच्याकडून जाहीर केली जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.