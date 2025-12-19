कोल्हापूर

Kolhapur Election : एफआरपी थकवणाऱ्यांवर कारवाई करा! राजू शेट्टींचा सरकारवर थेट हल्लाबोल

Raju Shetti Raises FRP Payment Issue : ऊस तुटल्यानंतर १४ दिवसांत एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांवर तातडीची कारवाई करण्याची राजू शेट्टींची मागणी, काटामारी व उताऱ्यात फेरफार थांबवण्यासाठी प्रत्येक साखर कारखान्यावर शासनाचे ऑनलाईन वजनकाटे बसवण्यावर भर
Raju Shetti Raises FRP Payment Issue

Raju Shetti Raises FRP Payment Issue

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जयसिंगपूर : राज्याचे सहकारमंत्र्यांनीच ऊस उत्पादकांची एफआरपी थकीत ठेवली आहे. इतर कारखानदारांनीही जवळपास दीड महिने झाले तरीही ऊस उत्पादकांनी एकरकमी एफआरपीप्रमाणे होणारी बिले दिलेली नाहीत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Raju Shetti
election
sugar
Sugar Factory
FRP
frp news
Sugar Crops
sugar mill season
Sugarcane FRP dispute

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com