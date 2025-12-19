Kolhapur Election : एफआरपी थकवणाऱ्यांवर कारवाई करा! राजू शेट्टींचा सरकारवर थेट हल्लाबोल

जयसिंगपूर : राज्याचे सहकारमंत्र्यांनीच ऊस उत्पादकांची एफआरपी थकीत ठेवली आहे. इतर कारखानदारांनीही जवळपास दीड महिने झाले तरीही ऊस उत्पादकांनी एकरकमी एफआरपीप्रमाणे होणारी बिले दिलेली नाहीत. .यामुळे सहकारमंत्र्यांनी नैतिकता बाळगत मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, या मागणीचे निवेदन साखर आयुक्त संजय कोलते यांना माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी गुरुवारी दिले. दरम्यान, ऊस तुटल्यापासून १४ दिवसांत बिले न देणाऱ्या कारखान्यावर कारवाई करून थकीत पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची मागणीही केली..‘एफआरपी’बाबत कारवाई न केल्यास आंदोलन ः राजू शेट्टी.निवेदनात म्हटले आहे, कारखान्यांनी गाळप क्षमता वाढविल्याने सर्वच कारखाने ५० ते १५० किलोमीटरवरून उस आणत आहेत. अशा कारखान्यांना २५ किलोमीटरची जास्तीत जास्त प्रतिटन ७५० रुपये तोडणी वाहतूक निश्चित करून त्यापेक्षा जादा होणाऱ्या अंतराची वाहतूक कारखाना खर्चातून करावी..कारखाने काटामारी व उताऱ्यात फेरफार करून चोरी करतात, हे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. यामुळे यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक साखर कारखान्यावर शासनाचे डिजिटल काटे बसवून ते ऑनलाईन करावेत. .Kolhapur Sugarcane Bill : १६३ साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामात दोन हजार कोटींची ऊस बिले थकली; राजू शेट्टींची तातडीने देयकांसाठी साखर आयुक्तांकडे धडक.वजनकाटे बसविण्यासाठी शासनाकडे निधी नसल्यास आमदार किवा खासदारांच्या स्थानिक विकास निधीतून बसवावेत. यावरही जर सरकारकडे निधीची उपलब्धता झाली नसल्यास संबंधित वजनकाट्याचा खर्च शेतकऱ्यांच्या बिलातून समान पद्धतीने कपात करावा, मात्र तातडीने सर्व साखर कारखान्यांवर स्वतंत्र शासनाच्या मालकीचे वजनकाटे बसवावेत..उताऱ्यात फेरफार करण्याचे प्रमाण वाढले असून, साखर कारखान्याचे मोलॅसिस टँक ऑनलाईन सीसीटीव्ही कक्षेत कार्यरत करून संबंधित सीसीटीव्ही कक्षा साखर आयुक्त, साखर सहसंचालक, तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांकडे २४ तास नियंत्रणात ठेवावेत आदी मागण्या आज साखर आयुक्त यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत करण्यात आल्या. यावेळी ॲड. योगेश पांडे, प्रकाश तात्या बालवडकर यांच्यासह स्वाभिमानीचे पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.