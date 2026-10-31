Sugarcane Farmers Protest Escalation : ऊस दरावरून पश्चिम महाराष्ट्र पेटला! कारखान्यांच्या दारात उभारणार छावण्या; 'या' दिवशी राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्याचा मोठा इशारा

ऊस दर जाहीर न करताच साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू करण्याच्या मनमानी कारभाराविरोधात पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस पट्ट्यात शेतकऱ्यांचा असंतोष शिगेला पोहोचला आहे. .शुक्रवारी पालकमंत्री आणि साखर कारखानदारांसोबत झालेली बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन अधिक तीव्र करत थेट 'पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग' बेमुदत रोखण्याची आणि कारखान्यांच्या दारात छावण्या टाकण्याची घोषणा केली आहे. "शेतकऱ्यांना हक्काचा दर दिल्याशिवाय कारखानदारांना उसाचे एक कांडेही तोडू देणार नाही," असा सज्जड दम स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या तीनही जिल्ह्यांत आता ऊस वाहतूक रोखण्यासाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याने आगामी गळीत हंगाम संघर्षाच्या सावटाखाली आला आहे..Foreign Deputy PM daughter Bollywood Ambition : "ते नेते माझ्या मागेच लागलेत!"; जगातील 'त्या' बलाढ्य देशाच्या उपपंतप्रधानांच्या मुलीला काम करायचंय बॉलिवूडमध्ये; केंद्रीय मंत्र्यांचा मोठा खुलासा.महामार्गावरील वाहतूक ठप्प होणार!कोल्हापुरात पत्रकार परिषदेत बोलताना राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाची पुढील दिशा जाहीर केली. "येत्या ३ नोव्हेंबरला सकाळी ११ वाजल्यापासून कोल्हापूरजवळील किणी टोलनाक्यावर पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग बेमुदत रोखला जाईल. या आंदोलनात कोल्हापूर, सांगली आणि सीमाभागातील हजारो शेतकरी सहभागी होतील. तर सातारा, कराड आणि पुणे जिल्ह्यातील शेतकरी कराडजवळील नागठाणे येथे महामार्ग रोखून धरतील," अशी माहिती त्यांनी दिली. सणासुदीच्या काळात हा मुख्य महामार्ग रोखला गेल्यास प्रवाशांचे प्रचंड हाल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.."कारखान्यांच्या दारात छावण्या उभारणार; गाड्या जागेवरच अडवणार!"केवळ महामार्गच नव्हे, तर ज्या ज्या कारखान्यांनी दर जाहीर न करता छुप्या पद्धतीने गाळप सुरू करण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्या सर्व कारखान्यांच्या मुख्य प्रवेशद्वारांवर शेतकरी थेट छावण्या उभारणार आहेत. "आम्ही घाम गाळून पिकवलेल्या उसाचा दर ठरवण्याचा अधिकार आम्हालाच आहे. साखर कारखानदार साखरेचे वाढलेले दर स्वतःच्या खिशात घालतात आणि शेतकऱ्यांना मात्र तोकडी एफआरपी देऊन बोळवण करतात, ही लुटमार आता सहन केली जाणार नाही. जिथे जिथे ऊसाची वाहतूक दिसेल, तिथे शेतकरी स्वतः ती रोखतील," असा कडक इशारा शेट्टी यांनी दिला..Maharashtra Mega Recruitment : तरुणांसाठी मोठी लॉटरी! महसूल विभागात हजारो पदांवर होणार थेट भरती; पाहा दरमहा किती मिळणार मानधन?.साखरेला ५० रुपये एमएसपीची मागणीजयसिंगपूर येथील ऊस परिषदेत १२.५ टक्के रिकव्हरी असणाऱ्या कारखान्यांनी प्रतिटन ४ हजार ५०० रुपये पहिली उचल द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. कारखानदार मात्र केवळ ३ हजार ५०० ते ३ हजार ६०० रुपये देण्याच्या तयारीत आहेत. "गेल्या वर्षी कारखानदारांना साखरेचे दर वाढल्यामुळे प्रतिक्विंटल ३०० रुपये जादा नफा मिळाला, तो नफा शेतकऱ्यांना का वाटला नाही? .केंद्र सरकारने साखरेचे किमान विक्री मूल्य (MSP) प्रतिकिलो ५० रुपये करावे, जेणेकरून कारखानदारांनाही रडण्याचे कारण राहणार नाही," असा तोडगाही त्यांनी सुचवला. तोडगा निघेपर्यंत पश्चिम महाराष्ट्रात ऊसाची एकही गाडी कारखान्यांपर्यंत पोहोचू दिली जाणार नाही, असा इशारा दिल्याने साखर सम्राटांचे धाबे दणाणले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.