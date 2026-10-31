कोल्हापूर

Sugarcane Farmers Protest Escalation : ऊस दरावरून पश्चिम महाराष्ट्र पेटला! कारखान्यांच्या दारात उभारणार छावण्या; 'या' दिवशी राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्याचा मोठा इशारा

Raju Shetti Warning on Sugarcane Price : "दर दिल्याशिवाय उसाचे एक कांडेही तोडू देणार नाही"; किणी टोलनाक्यावर बेमुदत चक्काजामची घोषणा, प्रवाशांची धाकधूक वाढली!
Highway to be blocked at Kini and Nagthane on November 3

Highway to be blocked at Kini and Nagthane on November 3

Sakal

Vinayan
Updated on

ऊस दर जाहीर न करताच साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू करण्याच्या मनमानी कारभाराविरोधात पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस पट्ट्यात शेतकऱ्यांचा असंतोष शिगेला पोहोचला आहे.

Loading content, please wait...
Raju Shetti
Raju Shetti Parikrama
Raju Shetti statement
2025-26 sugarcane crushing season
Raju Shetti farmer rally
6 hour power for farmers
2023 sugarcane season updates
best sugarcane varieties
2026 Pune farmer scheme
AI in sugarcane production
2025 sugarcane crushing season
CANAL attack sugarcane
2024 Akola farmer statistics
Akkalkot sugarcane yield
2023 Maharashtra farmer protests
carbon to nitrogen ratio in sugarcane