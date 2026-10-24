Raju Shetti Protest : कोयना धरणात ८५ टीएमसी पाणी असतानाही कृष्णा नदी कोरडीच; राजू शेट्टी यांचे ठिय्या आंदोलन

Krishna River Dry : कोयना धरणात ८५ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध असतानाही कृष्णा नदीपात्र कोरडे पडल्याने नदीकाठच्या गावांमध्ये पाणीटंचाईचे संकट निर्माण झाले आहे. धरणात मुबलक पाणी असताना नदीपात्रात पाणी सोडले जात नसल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी संताप व्यक्त केला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा ऊस वाळवून साखर कारखाने लवकर सुरू करण्यासाठी कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण केली जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी कृष्णा नदीच्या कोरड्या पात्रात ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे..पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीरकृष्णा नदीपात्रात पाणी सोडले जात नसल्याने नदीकाठच्या अनेक गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांवर परिणाम झाला आहे. पावसाळा संपल्यानंतर नदीपात्र कोरडे पडल्याने नागरिकांसह शेतकरी आणि पशुपालकांसमोर पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्यासह शेतीच्या पाण्याची उपलब्धताही अडचणीची ठरत आहे..धरणात मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा असतानाही नदीपात्रात पाणी सोडले जात नसल्याने पाटबंधारे विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांमध्येही यामुळे नाराजी वाढत आहे..Krishna River Pollution : कृष्णेचे प्रदूषण थांबवा; अन्यथा शेरीनाल्यावर आंदोलन विरोधी पक्षनेते मंगेश चव्हाण यांचा इशारा : काँग्रेसच्या नगरसेवकांकडून बोटीतून नदीची पाहणी.साखर कारखाने लवकर सुरू करण्यासाठी टंचाईचा आरोपऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा ऊस वाळावा आणि साखर कारखाने लवकर सुरू करण्याच्या उद्देशाने नदीपात्रात पाणी सोडले जात नसल्याचा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला आहे. पाणी उपलब्ध असतानाही नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना टंचाईचा सामना करावा लागत असल्याचा मुद्दा त्यांनी आंदोलनातून उपस्थित केला आहे.कृष्णा नदीपात्रात पाणी सोडावे आणि नदीकाठच्या गावांचा पाणीप्रश्न सोडवावा, अशी मागणी या आंदोलनातून करण्यात येत आहे. आता पाटबंधारे विभाग याबाबत काय भूमिका घेतो आणि नदीपात्रात पाणी सोडण्याबाबत कोणता निर्णय होतो, याकडे नदीकाठच्या गावांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.