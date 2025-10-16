कोल्हापूर

Raju Shetti : राजू शेट्टी करणार साखर कारखानदारांची कोंडी, ‘स्वाभिमानी’ची जयसिंगपुरात ऊस परिषद

Sugar Factory Owners : राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटना’ जयसिंगपुरात ऊस परिषदेचे आयोजन करणार आहे.
‘स्वाभिमानी’ची जयसिंगपुरात ऊस परिषद, राजू शेट्टी संबोधित करणार

Sugarcane US Parishad Kolhapur : जयसिंगपूर येथे गुरुवारी (ता.१६) होणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या २४ व्या ऊस परिषदेत यावर्षी तुटणाऱ्या उसाला पहिली उचल किती मागितली जाणार आणि आंदोलनाचे स्वरूप कसे असणार याकडे महाराष्ट्र, कर्नाटकातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

