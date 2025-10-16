Raju Shetti : राजू शेट्टी करणार साखर कारखानदारांची कोंडी, ‘स्वाभिमानी’ची जयसिंगपुरात ऊस परिषद

Sugarcane US Parishad Kolhapur : जयसिंगपूर येथे गुरुवारी (ता.१६) होणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या २४ व्या ऊस परिषदेत यावर्षी तुटणाऱ्या उसाला पहिली उचल किती मागितली जाणार आणि आंदोलनाचे स्वरूप कसे असणार याकडे महाराष्ट्र, कर्नाटकातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे..ऊस परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात दौरे करून ऊस परिषदेबाबत प्रबोधन केले आहे. काटामारी, रिकव्हरी चोरी, तोडणी वाहतूक व उपपदार्थांमधून साखर कारखानदार लुबाडणूक करू लागले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत एफ.आर.पी. मध्ये ६५० रुपयांची वाढ झाली आहे. मात्र, उसाचा दर ३ हजार ते ३२०० पर्यंत स्थिर राहिला आहे..खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके, मजुरी यामध्ये भरमसाठ वाढ झाल्याने उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. राज्य सरकार व साखर संघ एकरकमी एफ.आर.पी.मध्ये मोडतोड करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांना पहिली उचल २५०० रुपये व मराठवाडा विदर्भातील शेतकऱ्यांना २ हजार ते २२०० रुपये पहिली उचल मिळणार आहे..Raju Shetti: शेतकऱ्यांना यंदा उच्चांकी दर मिळवून देणार: राजू शेट्टी; स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ऊस दर निर्णायक बैठक, ऊसतोडीची गडबड करू नये.याचा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे हे मुद्दे त्यांनी प्रकर्षाने मांडले आहेत. त्यामुळे गुरुवारच्या ऊस परिषदेत याच मुद्द्यावर शेट्टी विस्तृतपणे बोलणार आहेत. यावर्षी तुटणाऱ्या उसाला पहिली उचल किती असावी तसेच गतवर्षी साखर आणि उपपदार्थांना चांगला भाव मिळाल्यामुळे अंतिम दरापोटी शेतकऱ्यांना किती मिळायला हवेत याचाही हिशेब शेट्टी घालून देणार आहेत.यंदाची पहिली उचल आणि गत हंगामातील अंतिम बिलाच्या मागणीसाठी आंदोलनाची घोषणा केली जाणार आहे. परिषदेतील दराकडे महाराष्ट्र, कर्नाटकातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. दरम्यान, ऊस परिषदेसाठी महाराष्ट्र, कर्नाटकातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शेतकरी उपस्थित राहणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.