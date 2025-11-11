कोल्हापूर

Ichalkaranji News: राजवाडा चौक ते सांगली नाका रस्ता रुंदीकरणाला वेग; भू-संपादन अधिसूचनेने कामाचा मार्ग मोकळा

Government Notification: राजवाडा चौक ते सांगली नाका रस्ता रुंदीकरणाची अधिसूचना अखेर जाहीर; वर्षानुवर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर कामाला गती मिळण्याची अपेक्षा — वाहतुकीच्या कोंडीपासून दिलासा मिळणार, इचलकरंजीच्या नागरी विकासाला नवा वेग!
इचलकरंजी: शहरातील अत्यंत वर्दळीचा मार्ग असलेल्या राजवाडा चौक ते जुना सांगली नाका (पोटफाडी) या रस्त्याच्या रूंदीकरणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या संदर्भातील भू - संपादनाची अधिसूचना नुकतीच राज्य शासनाने राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे.

