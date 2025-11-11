Ichalkaranji News: राजवाडा चौक ते सांगली नाका रस्ता रुंदीकरणाला वेग; भू-संपादन अधिसूचनेने कामाचा मार्ग मोकळा

इचलकरंजी: शहरातील अत्यंत वर्दळीचा मार्ग असलेल्या राजवाडा चौक ते जुना सांगली नाका (पोटफाडी) या रस्त्याच्या रूंदीकरणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या संदर्भातील भू - संपादनाची अधिसूचना नुकतीच राज्य शासनाने राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे. .राजवाडा ते जुना सांगली नाका हा खूपच चिंचोळा मार्ग आहे. पण या मार्गावर नेहमीच वाहनांची मोठी वर्दळ असते. त्यामुळे वाहतुकीची नेहमीच कोंडी निर्माण होत असते. गेल्या अनेक वर्षापासून या रस्त्याच्या रुंदीकरणाची मागणी होत आहे. .Ichalkaranji Crime : इचलकरंजीचं काय खऱ्याचं नाही, गांजा, चरस,एमडीनंतर आता अफू सापडला, १ किलो अफू विकताना गावले अन्.कांही दिवसापूर्वी पोटफाडी चौकाचे रुंदीकरण करण्याचे काम सुरू झाले आहे. यामध्ये अडथळा येणारी झाडे तोडण्यात आली आहेत. तर वर्षभरापूर्वी काही मिळकती हटविण्यात आल्या आहेत. मात्र अद्यापही काही मिळकती रुंदीकरणाच्या कामात बाधित होणार आहेत. त्या हटविण्यात आलेल्या नाहीत..मात्र या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी आता गती प्राप्त झाली आहे. राज्य शासनाने नुकतीच भू-संपादनाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या अधिसूचनेमुळे जमीन संपादनाच्या कार्याला गती प्राप्त होणार आहे. .Ichalkaranji News : कूपनलिका खोदाईवरून इचलकरंजीत रणकंदन! पाणी प्रश्न पुन्हा तापला; विरोधक-सत्ताधाऱ्यांमध्ये जोरदार जुगलबंदी.या राजपत्राच्या प्रसिद्धीनंतर त्याचा तत्काळ निवाडा प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. निवाड्याच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई ठरविण्यात येणार आहे. नुकसान भरपाई दिल्यानंतर प्रत्यक्षात रुंदीकरणाची कार्यवाही केली जाणार आहे. दरम्यान, राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर आता कोल्हापुरातील विशेष भू-संपादन विभाग क्रमांक ११ यांच्याकडून निवाडा प्रसिद्धीची कार्यवाही होणार आहे..दृष्टिक्षेपातरस्ताच्या रुंदीकरणासाठी भू-संपादन होणाऱ्या मिळकती- २५, यातील खासगी मिळकती- १५, सरकारी मिळकती- १०, त्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्याची- १, महापालिकेच्या मिळकती - २, सुमारे १० गुंठे जागा संपादित करावी लागणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.